Czterokrotny premier Włoch, miliarder i magnat medialny w ostatnich latach borykał się z problemami ze zdrowiem - przypomina Reuters, który pisze, że w zaledwie w ubiegłym tygodniu Berlusconi opuścił szpital (30 marca).

Włoska Ansa pisze, że Berlusconi został przyjęty rano do szpitala San Raffaele w Mediolanie.

Z kolei "La Stampa" pisze, że Berlusconi trafił do szpitala ze względu na problemy natury kardiologicznej i niewydolność oddechową. "La Stampa", podobnie jak Reuters, podaje, że 86-letni Berlusconi znajduje się na oddziale intensywnej terapii.



Czytaj więcej Polityka Meloni o Putinie: W głębi serca liczyłam na inne słowa. To propaganda Włochy będą z Ukrainą do końca. Pomimo tego, że młodsi partnerzy w mojej koalicji pozostają niejednoznaczni w tej kwestii, a były premier Silvio Berlusconi, stary przyjaciel Putina, obwinia prezydenta Zełenskiego o wywołanie wojny - powiedziała w rozmowie z dziennikiem „La Stampa” premier Włoch Giorgia Meloni.

W 2020 roku Berlusconi trafił do szpitala na niemal dwa tygodnie, w związku z ostrym przebiegiem COVID-19. O kłopotach ze zdrowiem związanych z przejściem koronawirusa, które sprawiły, że w tamtym okresie regularnie trafiał do szpitala, Berlusconi mówił, że "było to najgorsze doświadczenie jego życia".

W czerwcu 2016 roku Berlusconi przeszedł bardzo poważną operację serca. W styczniu 2021 roku trafił do szpitala kardiologicznego w związku z arytmią.



Berlusconi jest obecnie jednym z liderów koalicji rządzącej Włochami - jego Forza Italia wchodzi w skład bloku, który wygrał wybory parlamentarne we Włoszech i stworzył rząd premier Georgii Meloni.