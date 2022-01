Nowak w rozmowie z Radiem ZET oświadczyła, że jest przeciwna obowiązkowi szczepień przeciwko Covid-19, ponieważ szczepionki są wciąż "eksperymentem", a skutki uboczne ich przyjęcia są wciąż nieznane.

Słowa urzędniczki ostro skrytykował minister zdrowia Adam Niedzielski, który stwierdził, że taki przejaw "braku rozumu" powinien mieć swoje konsekwencje.

Na słowa Nowak zareagował jej najwyższy zwierzchnik. Minister edukacji zadzwonił do kuratorki - która przyznała, że jako historyczka nie powinna się wypowiadać na tematy medyczne. MEiN skierowało w tej sprawie pismo do wojewody małopolskiego, który jest przełożonym Nowak, i to od niego zależy decyzja co do konsekwencji. Jak zapewnił Czarnek w RMF FM, będzie ona znana najpóźniej jutro.

Pytany, czy jego zdaniem Nowak powinna stracić stanowisko, odpowiedział: - Mam opinię taką, że cieszę się z faktu, że pani Nowak wycofała się ze swoich słów o eksperymencie i stwierdziła, że nie jest ekspertem w tej dziedzinie.

Stwierdzenie Adama Niedzielskiego, że osoba o takich poglądach jak Barbara Nowak nie powinna być odpowiedzialna za edukację, Czarnek skwitował radą, by "każdy sam meblował swój resort". - Doskonale rozumiem ministra zdrowia, który jest w trudnej sytuacji przed atakiem Omikrona, więc takie szkodliwe wypowiedzi mogą wyprowadzić z równowagi, choć uważam, że pan minister powinien łagodniej wyrażać swoje stanowisko w tym względzie.



Minister edukacji pytany był też o formę, w jakiej o podjęcie decyzji ws. kuratorki małopolskiej zwróciła się do niego europosłanka PiS Beata Mazurek. "Ty, Czarnek, głuchy jesteś?" - napisała w mediach społecznościowych.

Szef resortu edukacji stwierdził, że "pani poseł zachowuje się tak, jak się zachowuje" i wszyscy są do tego przyzwyczajeni.



- Wszystkim moim przyjaciołom zalecam większą wstrzemięźliwość w korzystaniu z mediów społecznościowych. Zwłaszcza wieczorami - podsumował.



Pytany o powrót dzieci do szkół w chwili, gdy uderza V fala pandemii, Czanek stwierdził, że decyzja została podjęta - nauczanie stacjonarne jest uczniom "bardzo potrzebne", a do szkół w pięciu województwach dzieci wracają tylko na tydzień przed feriami. Nie ma też, zdaniem ministra, przeciwwskazań do organizowania studniówek dla maturzystów

Czarnek podkreślił jednak, że sytuacja - we wszystkich krajach, nie tylko w Polsce - zmienia się z dnia na dzień i trudno ją przewidzieć.

Gość RMF FM podtrzymuje swoja opinię na temat obowiązku szczepień dla nauczycieli - uważa, że systemu nie stać na utratę 60 tys. nauczycieli, którzy odmawiają szczepień. Nie ma więc decyzji co do obowiązku szczepień, a ta grupa zawodowa jest zaszczepiona w 80 proc. - twierdzi minister.



Pytany o zamieszanie związane z "Polskim Ładem", który spowodował m.in. obcięcie pensji wielu nauczycielom, Czarnek ponownie zapewnił, że był to efekt błędu i nauczyciele otrzymają wyrównanie strat.