„Nie wiemy, czy kryzys na polskiej granicy to tylko zemsta szalejącego z nienawiści do Polski i Europy białoruskiego dyktatora, czy jest to dalekosiężna strategia realnej agresji pisana za murami Kremla. Nie zmienia to faktu, że polskie władze powinny ten konflikt rozwiązać w pełnej współpracy z Unią Europejską i NATO, bo tylko tak szeroki front może powstrzymać Łukaszenkę i Putina” – mówi Bogusław Chrabota, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”.