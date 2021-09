- Jeśli polskie prawo zezwala na współżycie od 15. roku życia, to mam takie pytanie, czy to jest normalne, że w związku z tym 15-letnia dziewczynka albo chłopiec nie mogą iść do ginekologa bez zgody rodziców? - powiedział w RMF FM lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty.