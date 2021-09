Ilu żołnierzy Rosji bierze udział w ćwiczeniach Zapad? NATO chce otwartości

Sekretarz generalny NATO wezwał w piątek Rosję do otwartości ws. ćwiczeń "Zapad-2021", które mają rozpocząć się 10 września i do podawania liczby żołnierzy uczestniczących w ćwiczeniach, w związku z obawami Polski, Ukrainy i krajów bałtyckich co do intencji Moskwy.