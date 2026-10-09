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Bartosz „Fisz” Waglewski na koncercie Fisz Emade Tworzywo w 2024 r.
To, o czym mówisz łączy się z konceptem okładki i tego, co robiliśmy wokół płyty. To jest też pytanie o sztuczną inteligencję i o to, jak dążymy do tego, żeby być osobami idealnymi oraz stworzyć coś, co nas przerośnie, bo jest właśnie perfekcyjne. I rzeczywiście sztuczna inteligencja jest czasami w stanie wykreować coś bezbłędnego. Sztuczna inteligencja, tak się to nazywa, ale za nią przecież stoi cały czas człowiek...
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