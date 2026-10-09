Zacznijmy od tego, jak zdefiniowałeś się w tytule nowej płyty, czyli „Człowiek nie do końca”, co jest z jednej strony bardzo przewrotne, a z drugiej strony pewnie prawdziwe. Bo tak jak rapujesz, nie jesteś do końca bogaty, ani popularny jak najsłynniejsi raperzy. Ale z tym łączy się też twoja wyjątkowość, bo nie można cię zaszufladkować: jesteś sobą.

To, o czym mówisz łączy się z konceptem okładki i tego, co robiliśmy wokół płyty. To jest też pytanie o sztuczną inteligencję i o to, jak dążymy do tego, żeby być osobami idealnymi oraz stworzyć coś, co nas przerośnie, bo jest właśnie perfekcyjne. I rzeczywiście sztuczna inteligencja jest czasami w stanie wykreować coś bezbłędnego. Sztuczna inteligencja, tak się to nazywa, ale za nią przecież stoi cały czas człowiek...