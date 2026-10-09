Im więcej wiemy o okolicznościach nieudanej egzekucji Amerykanki Christy Pike, tym bardziej przerażająca wydaje się ta sprawa. Dwie dawki źle podanej trucizny wywołały potężny ból u skazanej, ale jej nie zabiły. Kobietę przewieziono na oddział szpitalny, gdzie lekarze zaczęli ją ratować.

Nie oznacza to, że życie, które zostało uratowane (gdy piszę ten tekst, wiadomo już, że Pike po niemal tygodniu odzyskała przytomność) nie zostanie przerwane, bo część prawników i polityków w USA przekonuje, że kara musi zostać wykonana. Domaga się tego także matka dziewczyny zamordowanej 32 lata temu przez 18-letnią wtedy Pike i jej ówczesnego chłopaka (który, co ciekawe, nie został skazany na śmierć, a jedynie na dożywocie).