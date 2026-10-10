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Zagadka ukraińskiego zboża. Jedna tona – wiele rachunków

Ziarno z Ukrainy jest w tej wojnie towarem strategicznym: daje Kijowowi potrzebne waluty, a dla odbiorców w Afryce i na Bliskim Wschodzie jest niezwykle ważnym źródłem żywności. Lecz kto decyduje o sprzedaży ziarna? Jakie koszty do rachunku dopisuje rosyjska agresja? I jak polskie firmy mogą na tym łańcuchu zarabiać? Po odpowiedź na te pytania pojechałem do Odessy oraz nad Dunaj.

Publikacja: 10.10.2026 12:59

Firma, którą zarządza na Ukrainie Wiktor Bykow, gospodaruje na ok. 25 tys. hektarów. On sam mówi, że

Firma, którą zarządza na Ukrainie Wiktor Bykow, gospodaruje na ok. 25 tys. hektarów. On sam mówi, że ukraińskie rolnictwo od lat rozwijało produkcję z myślą o eksporcie

Foto: archiwum prywatne

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Andrzej Goworski

Odessa, 17 września, dochodzi jedenasta. Z Wiktorem Bykowem spotykam się w Nikos Greek Bistro przy ulicy Greckiej, w centrum miasta. Kiedy wchodzę, pracownicy wiedzą już, po co przyszedłem, i prowadzą mnie na piętro, do przygotowanego stolika (spotkania organizuje mi z Kijowa Iryna Bondarenko, związana z agencją IdeasFirst oraz programem Grain Ukraine). Na blacie stoi kartka z moim imieniem. Jest cicho i przyjemnie.

Kilka godzin wcześniej budziły mnie alarmy. Poprzedniego wieczoru z okna hotelu patrzyłem, jak nad portem zestrzeliwano rosyjskie drony. Po jednym z wybuchów poczułem uderzenie powietrza w szybę – krótkie „buf”. Potem przed oknami długo krążyło stado gawronów.

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