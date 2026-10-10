Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
- codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
- pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Firma, którą zarządza na Ukrainie Wiktor Bykow, gospodaruje na ok. 25 tys. hektarów. On sam mówi, że ukraińskie rolnictwo od lat rozwijało produkcję z myślą o eksporcie
Odessa, 17 września, dochodzi jedenasta. Z Wiktorem Bykowem spotykam się w Nikos Greek Bistro przy ulicy Greckiej, w centrum miasta. Kiedy wchodzę, pracownicy wiedzą już, po co przyszedłem, i prowadzą mnie na piętro, do przygotowanego stolika (spotkania organizuje mi z Kijowa Iryna Bondarenko, związana z agencją IdeasFirst oraz programem Grain Ukraine). Na blacie stoi kartka z moim imieniem. Jest cicho i przyjemnie.
Kilka godzin wcześniej budziły mnie alarmy. Poprzedniego wieczoru z okna hotelu patrzyłem, jak nad portem zestrzeliwano rosyjskie drony. Po jednym z wybuchów poczułem uderzenie powietrza w szybę – krótkie „buf”. Potem przed oknami długo krążyło stado gawronów.
Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas