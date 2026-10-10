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„Największy szkodnik świata, prorok MAGA i przyjaciel Nawrockiego” chciał obalić polski rząd? Chrabota: Wróćmy do faktów

Przed zaplanowanymi na 2027 r. wyborami wszystkie partie próbują zmobilizować elektorat. Do akcji wciągnięto już amerykańskiego prezydenta, który ponoć sugerował wymianę rządu. I mamy prawdziwą awanturę o nic.

Publikacja: 10.10.2026 15:01

Chrabota: spinowanie polskiej polityki wokół kwestii spotkania szefa MON z Trumpem jest absurdalne i

Chrabota: spinowanie polskiej polityki wokół kwestii spotkania szefa MON z Trumpem jest absurdalne i na dłuższą metę szkodliwe

Foto: PAP/EPA

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Bogusław Chrabota

Czy Donald Trump ingeruje w polską politykę? Czy w istocie rozmawiał z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem o zmianach w koalicji i sugerował wymianę rządu? Są tacy, którzy chętnie widzieliby go w roli XVIII-wiecznego posła Katarzyny Wielkiej Nikołaja Repnina. Są i drudzy, którzy na taką sugestię reagują jak diabeł na święconą wodę. A i sam Trump ma w Polsce bardzo spolaryzowany wizerunek.

Dla jednych to największy szkodnik współczesnego świata i destruktor dotychczasowego systemu wartości, dla innych prorok MAGA i najbliższy przyjaciel prezydenta Karola Nawrockiego. Gdy do tego opisu dodamy kwestię polskiej obronności, walkę między pałacami i zbliżające się wybory, mamy genialny grunt pod polityczny spin, mglistą atmosferę półprawd i niedopowiedzeń, a i otwarty ring, na którym można sobie bez większej odpowiedzialności zadawać ciosy.

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