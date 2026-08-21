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Prof. Dariusz Rozmus: Bukowa Góra to „polskie Stonehenge”. Mamy świeże dowody

W pewnych sytuacjach promienie słoneczne padają tak, że Bukowa robi wrażenie płonącej żywym ogniem. Uważamy ten efekt za celowo wygenerowany przez budowniczych tych konstrukcji - mówi prof. Dariusz Rozmus, archeolog, starszy kustosz w miejskim Muzeum „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej i profesor Akademii Humanitas w Sosnowcu.

Publikacja: 21.08.2026 08:14

Zachód słońca na Bukowej Górze

Zachód słońca na Bukowej Górze

Foto: archiwum prywatne

Magdalena Kawalec-Segond

Jest pan archeologiem, który odkrył – niejako niechcąco – Bukową Górę pod Dąbrową Górniczą, w Zagłębiu. Czy to jest „polskie Stonehenge”?

Tak, po raz pierwszy możemy powiedzieć, że to jest „polskie Stonehenge”, na co mamy świeżej daty dowody. Zanim jednak o tym opowiem, zauważmy dwie rzeczy. Po pierwsze, ludzie ze szkoły wynoszą przekonanie, że kolebki cywilizacji to Egipt i Mezopotamia, ale archeolodzy dziś to podważają. Konstrukcje megalityczne bywają śladem po znacznie mniej poznanych i znacznie, np. dwukrotnie, starszych cywilizacjach czy ludach. Po drugie, z rozlicznych przyczyn, tereny obecnej Polski były białą plamą na mapie Europy, jeśli chodzi o megality.

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