Jest pan archeologiem, który odkrył – niejako niechcąco – Bukową Górę pod Dąbrową Górniczą, w Zagłębiu. Czy to jest „polskie Stonehenge”?

Tak, po raz pierwszy możemy powiedzieć, że to jest „polskie Stonehenge”, na co mamy świeżej daty dowody. Zanim jednak o tym opowiem, zauważmy dwie rzeczy. Po pierwsze, ludzie ze szkoły wynoszą przekonanie, że kolebki cywilizacji to Egipt i Mezopotamia, ale archeolodzy dziś to podważają. Konstrukcje megalityczne bywają śladem po znacznie mniej poznanych i znacznie, np. dwukrotnie, starszych cywilizacjach czy ludach. Po drugie, z rozlicznych przyczyn, tereny obecnej Polski były białą plamą na mapie Europy, jeśli chodzi o megality.