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Serial „Piekło kobiet”. Dla spokoju ducha lepiej uznać, że mamy do czynienia z teatrem TV

Jeżeli przyjmiemy, że „Piekło kobiet” nie jest spektaklem, będziemy musieli zadać sobie trudne pytania: czemu nic się historycznie nie zgadza i jest tak upiornie umowne?

Publikacja: 19.06.2026 12:00

„Piekło kobiet”, reż. Anna Maliszewska, dystr. HBO Max

„Piekło kobiet”, reż. Anna Maliszewska, dystr. HBO Max

Foto: materiały prasowe

Paweł Rzewuski

Każdego fana teatru telewizji powinien cieszyć fakt, że ta – bądźmy szczerzy, odchodząca już do lamusa kinematografii forma – zyskuje nowe życie i to w tak nieoczekiwanym miejscu jak komercyjny streaming. Do tej pory zdawało się, że teatr TV można zobaczyć tylko w Telewizji Polskiej albo na platformie WFDiF, a tu taka gratka. HBO Max serwuje nie jeden spektakl, ale sześć różnych pod zbiorczym tytułem „Piekło kobiet”.

Dlaczego piszę, że to teatr, skoro opisany jest jako serial obyczajowo-kryminalny? Otóż kierując się szlachetną funkcją adwokata diabła, szukam klucza, który mógłby sprawić, że produkcję Ewy Puszczyńskiej i Anny Maliszewskiej można poddać nie tak dociekliwej krytyce, jaka pojawia się tu i tam.

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