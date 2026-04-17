„Murena. Cykl pierwszy: Matka”: Wieczne Miasto bez złudzeń

Murena” Jeana Dufaux i Philippe’a Delaby'ego to nie tylko efektowny fresk historyczny, lecz precyzyjnie skonstruowany thriller polityczny – o tym, jak prywatna trauma splata się z publiczną przemocą, a rodzina staje się pierwszym polem walki o imperium.

Akcja pierwszego cyklu – „Matki” – rozgrywa się w momencie przełomu: w cieniu śmierci cesarza Klaudiusza rodzi się władza Nerona, a wraz z nią nowy porządek. Oparty nie tyle na prawie, ile na manipulacji. Dufaux i Delaby wpisują się w tradycję narracji o rzymskim dworze jako przestrzeni nieustannej intrygi – bliską temu, co znamy z kultowego serialu telewizyjnego „Ja, Klaudiusz”. Różnica polega jednak na intensywności: „Murena” nie tyle opowiada historię, co ją kondensuje, przekształcając dzieje imperium w serię uderzeń – szybkich, brutalnych, nieodwracalnych.