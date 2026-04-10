Fragment książki Jacoba Kushnera „Biały terror. Neonaziści w Niemczech”, w przekładzie Mariusza Gądeka, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Czarne, Wołowiec 2026

Pewnego wieczoru, gdy Gamze Kubasık i jej matka Elif oglądały w domu w Dortmundzie telewizję, usłyszały nagle głośny trzask – tak głośny, że Elif zdawało się, iż wybuchła bomba. Ktoś wrzucił kamień przez ich okno. Kobiety powiadomiły o całym zdarzeniu policję, ale nie udało się ustalić, kto mógł to zrobić. Gamze zastanawiała się, czy to tylko bawiące się dzieciaki, czy może jednak neonaziści.