Zaolzie znów jest na rozdrożu. Pracę traci połowa pracowników ostatniej kopalni

Podzielony niegdyś Cieszyn w wielu aspektach znów funkcjonuje jak jedno miasto. Jak mocno mieszkańcy po obu stronach Olzy zżyli się ze sobą, pokazały chwile pandemicznych restrykcji i pełne czułości transparenty wywieszane przez Polaków Czechom i vice versa.

Publikacja: 23.01.2026 06:00

Zaolzie znów jest na rozdrożu. Pracę traci połowa pracowników ostatniej kopalni

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Krzysztof Dębiec

Co wspólnego mają ze sobą Jerzy Buzek, Ewa Farna i Gustaw Morcinek? Zarówno były polski premier, gwiazda muzyki pop, jak i autor lektury szkolnej „Łysek z pokładu Idy” związani są z Zaolziem. Dziś, tak jak w latach wielkich kryzysów politycznych, obszar ten znajduje się na rozdrożu historii. Nie chodzi jednak o nową odsłonę starego konfliktu polsko-czeskiego, a głęboką transformację gospodarczą i społeczną – proces, którego trudności nieobce są także po naszej stronie granicy.

Krzywy kościół w Karwinie przechylony o 6,8 stopnia na południe, co czyni go bardziej nachylonym od
Został jedynie kościół i ludzka pamięć. „Tutejsza" mowa przypomina łagodny śląski
