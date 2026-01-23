Co wspólnego mają ze sobą Jerzy Buzek, Ewa Farna i Gustaw Morcinek? Zarówno były polski premier, gwiazda muzyki pop, jak i autor lektury szkolnej „Łysek z pokładu Idy” związani są z Zaolziem. Dziś, tak jak w latach wielkich kryzysów politycznych, obszar ten znajduje się na rozdrożu historii. Nie chodzi jednak o nową odsłonę starego konfliktu polsko-czeskiego, a głęboką transformację gospodarczą i społeczną – proces, którego trudności nieobce są także po naszej stronie granicy.