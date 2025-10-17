Od szczepionki na COVID do biokomputera

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
A dlaczego białka, jak np. insulina, pepsyna, trypsyna, hormon wzrostu mogą leczyć? Jeśli choroba jest wynikiem braku lub uszkodzenia jakichś niezbędnych nam do życia białek, możemy rozważyć ich suplementację. Skoro zaś, by powstało jakieś białko, przepis na nie musi być zamknięty w RNA, to dlaczegóż go nie stosować? W komórkach jest maszyneria, która odczyta tę informację i wyprodukuje białko. To najprostszy przypadek, o którym dziś porozmawiamy, ale jest znacznie więcej możliwości.
