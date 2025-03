Płyta lotniska w moim domu. Niepewność ws. powstania CPK

Mieszkańcy Baranowa są zmęczeni. Kto by nie był w ich sytuacji? Wisi nad nimi wizja wywłaszczeń, przymusowej wyprowadzki. Problem w tym, że wisi od dawna, a decyzji nie ma. – Słyszymy o CPK od siedmiu, ośmiu lat i wciąż tu mieszkamy – tłumaczy mi spotkany na miejscu mężczyzna. – Trochę sąsiadów się wyprowadziło. My musimy rozwiązywać nasze problemy. Dbać o kury i inne zwierzęta, które mamy. Co planować, kolego? Wszystko jest cały czas na etapie planów. Dlatego dopóki nie dostanę formalnej decyzji, że na mojej działce będzie pas startowy, to nie uwierzę – dodaje.