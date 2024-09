Czytaj więcej Prawo w Firmie Ustawa klimatyczna ma zwiększyć konkurencyjność biznesu Fundacja ClientEarth przedstawiła projekt przepisów mających nie tylko pomóc walczyć ze skutkami zmian klimatu, ale też sprawić, że polskie produkty będą bardziej atrakcyjne.

Budowa zapór powinna być ograniczona tylko do sytuacji koniecznych, a rzekom należy oddać dostęp do ich naturalnych terenów zalewowych. Woda zwyczajnie nie mieści się w uregulowanych korytach i zwężonych dolinach. Dlatego tam, gdzie to możliwe, należy odsuwać wały przeciwpowodziowe od koryt rzek.

W naszym kraju przestrzeń między rzeką a wałem jest zawsze zbyt wąska, istnieją nieliczne przykłady, gdzie odsunięto znacząco wały powodziowe i mądrze zagospodarowano całą zlewnią. Oczywiście nie jesteśmy w stanie odzyskać całej przestrzeni, którą zabraliśmy rzekom, bo przecież są tam często zabudowania. Mimo to jest mnóstwo terenów, gdzie woda mogłaby bezpiecznie wylewać, nie zagrażając ludziom.

Zadrzewianie, renaturyzacja małych rzek i ochrona mokradeł to lokalne działania, których efekty widać dopiero po czasie, a skuteczność wobec ekstremalnych zjawisk jest ograniczona. Jednak pomagają one spłaszczyć fale powodziowe. Mimo że debata już skupia się na inwestycjach w infrastrukturę, nie rozwiązuje to całego problemu. Przykłady awarii, jak pęknięcie zapory w Stroniu Śląskim czy raport NIK o słabym stanie technicznym obiektów hydrotechnicznych z 2016 r., pokazują, że infrastruktura może zawieść. Dlatego powinniśmy traktować naturę jako kluczowego sojusznika w walce ze skutkami zmian klimatycznych.

W miastach również niezbędne jest zwiększenie obszarów zdolnych do retencji wody. Przyroda może odegrać tu rolę kluczowego sojusznika. Jednym z priorytetów jest eliminacja nieprzepuszczalnych powierzchni, które utrudniają wchłanianie wód opadowych. Wprowadzenie rozwiązań, które sprawiają, że chodniki, ulice czy parkingi stają się częściowo lub całkowicie przepuszczalne, oraz rozwijanie terenów zielonych w miastach znacząco wpływa na ograniczenie skutków gwałtownych opadów.

Jak powstrzymać zmiany klimatu? Najlepszą adaptacją jest mitygacja

Każda tona wyemitowanych gazów cieplarnianych nasila kryzys klimatyczny i częstotliwość oraz intensywność gwałtownych zjawisk pogodowych. Przy wzroście średniej globalnej temperatury powyżej 3 st. C (scenariusz zakładający wysokoemisyjną gospodarkę globalną) nawet najlepsze systemy nawadniające podczas suszy i najwyższe wały podczas powodzi mogą nie być wystarczające. Koniecznym przystosowaniem do zachodzących zmian klimatu jest więc przeciwdziałanie im – zaprzestanie emisji większej ilości dwutlenku węgla, niż możemy zaabsorbować, czyli osiągnięcie neutralności klimatycznej.