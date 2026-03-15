Co sześćdziesiąt lat w chińskim kalendarzu wraca Ognisty Koń – bǐngwǔ (丙午), połączenie żywiołu ognia z symbolem konia, któremu tradycja przypisuje energię gwałtowną i trudną do okiełznania. Ostatni raz pojawił się w 1966 r., kiedy w Chinach zaczynała się Rewolucja Kulturalna. Z kolei w Japonii przesąd o nieszczęściu, jakie ognisty koń sprowadza na kobiety, był tak silny, że wskaźnik urodzeń załamał się na cały rok – ślad tego tąpnięcia widać w japońskiej statystyce demograficznej do dziś. 17 lutego 2026 r. weszliśmy w rok Ognistego Konia, a finansiści z Alliance Bernstein już w tytule dorocznego raportu poświęconego prognozom chińskiej gospodarki pytają: „Czy Ognisty Koń wykrzesze iskry?” Ich odpowiedź jest ostrożna: pewne ożywienie widać na giełdach, ale w gospodarce realnej – w fabrykach, w handlu detalicznym, w nastrojach konsumentów – niewiele się zmieniło.

Wzrost wysokiej jakości – ambicja czy alibi?

Tymczasem w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie 5 marca premier Li Qiang odczytał raport rządowy przed trzema tysiącami delegatów Chińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych. Cel wzrostu PKB na 2026 r. wyznaczono na 4,5–5 proc. I był to pierwszy raz od 1991 r. poniżej symbolicznej granicy 5 proc. „The Guardian” odnotował „najniższy cel od dekad”; BBC pisało o „cichym przyznaniu się do nowej rzeczywistości”. Pekin woli mówić o „wzroście jakości” – formule na tyle pojemnej, że mieści w sobie zarówno ambicję, jak i alibi. Dan Wang z Eurasia Group tłumaczy to bez ogródek: niższy cel oznacza wyższą tolerancję dla bezrobocia.

Równocześnie opublikowano zarys piętnastego planu pięcioletniego na lata 2026–2030. Pięciolatki bywają na Zachodzie traktowane z pewną nonszalancją, jako relikt sowieckiego planowania. To nieporozumienie. Chiński plan nie jest rozkazem wykonawczym w stylu Gosplanu – jest raczej partyturą, w której Pekin wyznacza tonację i tempo, a prowincje, korporacje państwowe i sektor prywatny grają swoje partie z pewną swobodą interpretacji.

Xi Jinping, przedstawiając założenia planu jesienią 2025 r., sięgnął po metaforę muzyczną rodem z Mao Zedonga: mówił o „grze na pianinie” – dziesięć palców porusza się, ale nie wszystkie naraz; musi być rytm i koordynacja. Drugą metaforą była „szachownica narodowa” – wizja państwa jako jednej planszy, na której rozstawia się figury. Henry Kissinger zwracał uwagę na pokrewne rozróżnienie: zachodnie szachy zmierzają do szach-mata; chińskie weiqi polega na stopniowym otaczaniu, na budowaniu przewagi w taki sposób, że przegrana staje się oczywista, zanim padnie ostatni bastion. Piętnasty plan pięcioletni, czytany w tym duchu, nie jest listą życzeń. Jest wzorcem planu działania – i przede wszystkim próbą uporania się ze strukturalnymi skutkami własnego modelu gospodarczego, który przez dekady stawiał inwestycje i eksport ponad konsumpcję krajową.