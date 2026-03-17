Patrick Haughey: Silne więzi są filarem przyjaźni Irlandii i Polski

Dzień św. Patryka to nie tylko święto światowej społeczności irlandzkiej. To także okazja do uczczenia globalnych powiązań Irlandii oraz przyjaźni łączącej nas z innymi państwami - pisze Patrick Haughey, ambasador Irlandii w Polsce.

Publikacja: 17.03.2026 04:37

Patrick Haughey, ambasador Irlandii w Polsce

Patrick Haughey, ambasador Irlandii w Polsce

Foto: Ambasada Irlandii w Polsce

Dzisiaj, 17 marca, Irlandia obchodzi Dzień Świętego Patryka. Dawniej to święto narodowe celebrowane było tylko w Irlandii – obecnie świętuje z nami cały świat. Organizowane są parady oraz liczne wydarzenia kulturalne, także tu, w Polsce.

Dzieje się tak między innymi dzięki licznej irlandzkiej diasporze. Istnieje ona, ponieważ przez lata Irlandia była ojczyzną milionów emigrantów. Gdy w ubiegłym roku zwiedzałem Muzeum Emigracji w Gdyni, dostrzegłem podobieństwa historii naszych krajów oraz doświadczeń utraty niepodległości, powstań, niedostatku czy właśnie emigracji.

Zatem Irlandia, podobnie jak i Polska, posiada znaczną diasporę w świecie. Gdy sama wyspa Irlandia ma około 7 milionów mieszkańców, w ujęciu globalnym irlandzkie korzenie posiada około 70 milionów osób.

Bliskie i serdeczne relacje Irlandii i Polski

Ale Dzień św. Patryka to nie tylko święto tej światowej społeczności irlandzkiej. To także okazja do uczczenia globalnych powiązań Irlandii oraz przyjaźni łączącej nas z innymi państwami. Przykładem są nasze relacje z Polską – wyjątkowo bliskie i serdeczne – co niezwykle mnie cieszy.

Więzi łączące nasze narody są niewątpliwie najsilniejszym elementem owej przyjaźni w stosunkach irlandzko-polskich. W Irlandii mieszka obecnie około 100 tys. Polaków, a polski jest trzecim najczęściej używanym językiem. Z kolei w Polsce istnieje grupa tysięcy osób, które kiedyś mieszkały w Irlandii, a następnie wróciły do domu. Spotkania z nimi podczas moich podróży po Polsce oraz rozmowy o ich „irlandzkich” doświadczeniach sprawiają mi zawsze dużą przyjemność. Jeśli należycie do tej grupy, mam nadzieję, że z Irlandii przywieźliście szczęśliwe wspomnienia i że z sentymentem będziecie obchodzić Dzień Świętego Patryka.

Wspomniane związki łączące nasze narody stanowią także jeden z kluczowych czynników znacznego rozwoju inwestycji oraz relacji handlowych Irlandii i Polski. W 2024 r. wartość dwustronnej wymiany handlowej wzrosła do ponad 10 mld euro. Dziesiątki irlandzkich firm dostrzega potencjał inwestowania w Polsce, tworzenia tu miejsc pracy i dalszego rozwijania działalności.

Równie bliskie są relacje między naszymi rządami. Praktycznie każdego dnia przedstawiciele Dublina i Warszawy konsultują szeroki wachlarz tematów w Brukseli. Omawiamy najpilniejsze wyzwania, przed którymi stoi Europa.

Priorytety irlandzkiej prezydencji w Unii Europejskiej

W 2025 r. Polska sprawowała prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Irlandia będzie realizowała to zadanie w drugiej połowie bieżącego roku.

Prezydencja irlandzka wyznaczyła sobie trzy priorytety. Po pierwsze, obrona i bezpieczeństwo. Brutalna agresja Rosji na Ukrainę oraz ataki hybrydowe na kraje europejskie, w tym Polskę i Irlandię, jasno pokazały potrzebę pilnego inwestowania w bezpieczeństwo Europy. Irlandia chce kontynuować rozpoczęte przez Polskę działania na rzecz zwiększenia inwestycji w bezpieczeństwo i obronność oraz na rzecz wzmacniania naszej odporności społecznej.

Drugim irlandzkim priorytetem jest konkurencyjność. Chcemy rozwijać jednolity rynek, pogłębiając współpracę w dziedzinach transportu, energii, finansów oraz sieci cyfrowych. Pragniemy również zmniejszać biurokrację i upraszczać przepisy, aby wspierać innowacje i sprzyjać wzrostowi gospodarczemu.

Trzeci priorytet skupia się na wartościach. Definiujemy je jako wspólne fundamenty Europy. Dziś porządek oparty na zasadach, od którego zależą nasze bezpieczeństwo i dobrobyt, jest coraz bardziej wystawiany na próbę. W tym kontekście chcemy bronić wartości demokracji, praworządności i praw człowieka. Będziemy też dążyć do dzielenia się tymi korzyściami z innymi krajami, popierając rozszerzenie Unii Europejskiej.

Żyjemy w świecie pełnym niepewności i wyzwań, które możemy pokonać tylko dzięki ścisłej współpracy z przyjaciółmi. Jestem przekonany, że przyjaźń łącząca Irlandię i Polskę będzie się nadal umacniać, a współdziałanie pomoże nam sprostać wszelkim wyzwaniom. Gdziekolwiek dzisiaj świętujecie, życzę Wam wszystkim radosnego Dnia Świętego Patryka.

