Dzisiaj, 17 marca, Irlandia obchodzi Dzień Świętego Patryka. Dawniej to święto narodowe celebrowane było tylko w Irlandii – obecnie świętuje z nami cały świat. Organizowane są parady oraz liczne wydarzenia kulturalne, także tu, w Polsce.

Dzieje się tak między innymi dzięki licznej irlandzkiej diasporze. Istnieje ona, ponieważ przez lata Irlandia była ojczyzną milionów emigrantów. Gdy w ubiegłym roku zwiedzałem Muzeum Emigracji w Gdyni, dostrzegłem podobieństwa historii naszych krajów oraz doświadczeń utraty niepodległości, powstań, niedostatku czy właśnie emigracji.

Zatem Irlandia, podobnie jak i Polska, posiada znaczną diasporę w świecie. Gdy sama wyspa Irlandia ma około 7 milionów mieszkańców, w ujęciu globalnym irlandzkie korzenie posiada około 70 milionów osób.

Bliskie i serdeczne relacje Irlandii i Polski

Ale Dzień św. Patryka to nie tylko święto tej światowej społeczności irlandzkiej. To także okazja do uczczenia globalnych powiązań Irlandii oraz przyjaźni łączącej nas z innymi państwami. Przykładem są nasze relacje z Polską – wyjątkowo bliskie i serdeczne – co niezwykle mnie cieszy.