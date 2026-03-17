Patrick Haughey
Patrick Haughey, ambasador Irlandii w Polsce
Dzisiaj, 17 marca, Irlandia obchodzi Dzień Świętego Patryka. Dawniej to święto narodowe celebrowane było tylko w Irlandii – obecnie świętuje z nami cały świat. Organizowane są parady oraz liczne wydarzenia kulturalne, także tu, w Polsce.
Dzieje się tak między innymi dzięki licznej irlandzkiej diasporze. Istnieje ona, ponieważ przez lata Irlandia była ojczyzną milionów emigrantów. Gdy w ubiegłym roku zwiedzałem Muzeum Emigracji w Gdyni, dostrzegłem podobieństwa historii naszych krajów oraz doświadczeń utraty niepodległości, powstań, niedostatku czy właśnie emigracji.
Zatem Irlandia, podobnie jak i Polska, posiada znaczną diasporę w świecie. Gdy sama wyspa Irlandia ma około 7 milionów mieszkańców, w ujęciu globalnym irlandzkie korzenie posiada około 70 milionów osób.
Ale Dzień św. Patryka to nie tylko święto tej światowej społeczności irlandzkiej. To także okazja do uczczenia globalnych powiązań Irlandii oraz przyjaźni łączącej nas z innymi państwami. Przykładem są nasze relacje z Polską – wyjątkowo bliskie i serdeczne – co niezwykle mnie cieszy.
Więzi łączące nasze narody są niewątpliwie najsilniejszym elementem owej przyjaźni w stosunkach irlandzko-polskich. W Irlandii mieszka obecnie około 100 tys. Polaków, a polski jest trzecim najczęściej używanym językiem. Z kolei w Polsce istnieje grupa tysięcy osób, które kiedyś mieszkały w Irlandii, a następnie wróciły do domu. Spotkania z nimi podczas moich podróży po Polsce oraz rozmowy o ich „irlandzkich” doświadczeniach sprawiają mi zawsze dużą przyjemność. Jeśli należycie do tej grupy, mam nadzieję, że z Irlandii przywieźliście szczęśliwe wspomnienia i że z sentymentem będziecie obchodzić Dzień Świętego Patryka.
Wspomniane związki łączące nasze narody stanowią także jeden z kluczowych czynników znacznego rozwoju inwestycji oraz relacji handlowych Irlandii i Polski. W 2024 r. wartość dwustronnej wymiany handlowej wzrosła do ponad 10 mld euro. Dziesiątki irlandzkich firm dostrzega potencjał inwestowania w Polsce, tworzenia tu miejsc pracy i dalszego rozwijania działalności.
Równie bliskie są relacje między naszymi rządami. Praktycznie każdego dnia przedstawiciele Dublina i Warszawy konsultują szeroki wachlarz tematów w Brukseli. Omawiamy najpilniejsze wyzwania, przed którymi stoi Europa.
W 2025 r. Polska sprawowała prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Irlandia będzie realizowała to zadanie w drugiej połowie bieżącego roku.
Prezydencja irlandzka wyznaczyła sobie trzy priorytety. Po pierwsze, obrona i bezpieczeństwo. Brutalna agresja Rosji na Ukrainę oraz ataki hybrydowe na kraje europejskie, w tym Polskę i Irlandię, jasno pokazały potrzebę pilnego inwestowania w bezpieczeństwo Europy. Irlandia chce kontynuować rozpoczęte przez Polskę działania na rzecz zwiększenia inwestycji w bezpieczeństwo i obronność oraz na rzecz wzmacniania naszej odporności społecznej.
Drugim irlandzkim priorytetem jest konkurencyjność. Chcemy rozwijać jednolity rynek, pogłębiając współpracę w dziedzinach transportu, energii, finansów oraz sieci cyfrowych. Pragniemy również zmniejszać biurokrację i upraszczać przepisy, aby wspierać innowacje i sprzyjać wzrostowi gospodarczemu.
Trzeci priorytet skupia się na wartościach. Definiujemy je jako wspólne fundamenty Europy. Dziś porządek oparty na zasadach, od którego zależą nasze bezpieczeństwo i dobrobyt, jest coraz bardziej wystawiany na próbę. W tym kontekście chcemy bronić wartości demokracji, praworządności i praw człowieka. Będziemy też dążyć do dzielenia się tymi korzyściami z innymi krajami, popierając rozszerzenie Unii Europejskiej.
Żyjemy w świecie pełnym niepewności i wyzwań, które możemy pokonać tylko dzięki ścisłej współpracy z przyjaciółmi. Jestem przekonany, że przyjaźń łącząca Irlandię i Polskę będzie się nadal umacniać, a współdziałanie pomoże nam sprostać wszelkim wyzwaniom. Gdziekolwiek dzisiaj świętujecie, życzę Wam wszystkim radosnego Dnia Świętego Patryka.
