4,6 mld zł zainwestowanych w polskie start-upy w pierwszym półroczu robi wrażenie. Historyczny rekord wygląda jednak lepiej w statystykach niż w rzeczywistości. Wystarczy odjąć dwie potężne lokomotywy – Iceye i ElevenLabs, które działają już w światowej lidze i przyciągają kapitał, którego polskie fundusze nie są w stanie zapewnić – by zobaczyć, że pod powierzchnią kryje się stagnacja. Szerokie ożywienie rynku wciąż nie nadchodzi.

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Problem zaczyna się od kapitału

Co to oznacza w praktyce? Małe i średnie projekty wciąż zderzają się ze ścianą, a funduszom brakuje odwagi i kapitału na finansowanie najwcześniejszych etapów rozwoju. Polski rynek venture capital pozostaje też jednym z najbardziej uzależnionych od publicznych pieniędzy w Europie. Gdy kończą się programy PFR Ventures czy NCBR, aktywność funduszy wyraźnie słabnie. To pokazuje, że prywatny kapitał nadal nie zbudował wystarczająco silnych fundamentów całego ekosystemu.

Jeśli więcej kapitału ma trafiać do mniejszych spółek, Polska musi odejść od strategii pasywnego „czekania na jednorożce”, jak popularnie określa się nowe firmy technologiczne o wartości co najmniej miliarda dolarów. Co prawda, pieniądze z KPO i nowej perspektywy unijnej zaczynają już płynąć do funduszy VC finansujących najwcześniejsze etapy rozwoju start-upów, ale dzieje się to zdecydowanie za wolno.

Równolegle państwo powinno wprowadzić realne zachęty podatkowe dla aniołów biznesu. To oni najwcześniej inwestują w najbardziej ryzykowne projekty, zanim zainteresują się nimi fundusze. Ulgi na wzór brytyjskiego programu SEIS, pozwalające odliczyć od podatku nawet połowę wartości inwestycji w start-up, mogłyby uwolnić znaczną część prywatnego kapitału pozostającego dziś poza rynkiem innowacji. Nieprzypadkowo Wielka Brytania od lat należy do europejskich liderów pod względem liczby jednorożców – sprzyja temu także silny rynek kapitałowy oraz rozwinięty ekosystem finansowania wczesnych etapów rozwoju.

Jak przyciągnąć inwestorów

Potrzebni są także krajowi inwestorzy instytucjonalni. W dojrzałych ekosystemach VC znaczącą rolę odgrywają fundusze emerytalne i ubezpieczyciele. W Polsce ich obecność pozostaje symboliczna, przez co rynek nadal nie potrafi funkcjonować bez wsparcia państwa.

Warto też ułatwić kilku mniejszym funduszom wspólne inwestowanie w jeden projekt, co obecnie jest często biurokratycznym koszmarem. Pozwoli to finansować ambitniejsze start-upy, dzieląc ryzyko i zwiększając liczbę dostępnych rund.

Równie istotne jest tworzenie warunków do zwiększenia liczby udanych wyjść z inwestycji. Fundusze venture capital żyją nie samym inwestowaniem, lecz możliwością sprzedaży udziałów z zyskiem. Bez większej liczby przejęć, udanych debiutów i szerzej – ożywienia giełdy, kapitał będzie wracał do funduszy zbyt wolno, ograniczając finansowanie kolejnych pokoleń start-upów.

Na koniec pozostaje problem mentalności rodzimego biznesu. Duże polskie spółki nadal częściej kupują gotowe technologie za granicą lub rozwijają własne działy badawczo-rozwojowe, niż inwestują w krajowe start-upy. Zachęty podatkowe lub regulacyjne mogłyby to zmienić.

Gra o przyszłość gospodarki

To zresztą problem całej Europy. Bruksela od lat zwraca uwagę, że europejskie start-upy zbyt często szukają kapitału w USA, ponieważ rynek finansowania na Starym Kontynencie pozostaje zbyt płytki. Gra toczy się o znacznie więcej niż sukces pojedynczych start-upów. To właśnie z takich firm wyrastają przyszli eksporterzy technologii, płatnicy wysokich podatków i pracodawcy tworzący najlepiej wynagradzane miejsca pracy. Bez takich zmian i setek mniejszych rund finansowania kolejne projekty na miarę Iceye czy ElevenLabs po prostu nie powstaną. Potencjalne polskie jednorożce potrzebują więcej „soczystej trawy” na wczesnym etapie rozwoju. Bez niej nie urosną.