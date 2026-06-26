Świat świętuje narodziny pierwszego bilionera i zachwyca się wizją obfitości napędzanej przez AI. Po debiucie SpaceX na Nasdaq 12 czerwca 2026 r. Elon Musk stał się symbolem epoki robotów i technologicznej obfitości, mającej rozwiązać problem niedoboru. Inwestorzy kupują już nie tylko akcje, ale opowieść o świecie większej produktywności, szybszego wzrostu i bogactwa.
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Tesla zapowiada docelową produkcję milionów humanoidalnych robotów Optimus rocznie. Jeśli choć część tych planów się ziści, nie będzie to już tylko robotyzacja pojedynczych czynności, lecz skok w automatyzacji na skalę, jakiej rynek pracy jeszcze nie widział. Jeśli koszt pracy człowieka zacznie przegrywać z kosztem robota nie o kilka, ale o kilkadziesiąt procent, presja na zastępowanie ludzi stanie się brutalna.
W tym miejscu warto odłożyć na bok opowieść Muska o technologicznej obfitości i posłuchać Darona Acemoglu. Laureat Nagrody Nobla powiedział podczas swojej majowej wizyty w Polsce: „Zbyt szybka automatyzacja to cmentarzysko pomysłów”. Nie chodzi o zatrzymanie postępu. Chodzi o prostą różnicę: jedne technologie wzmacniają pracę ludzi, inne ich zastępują. A to podważa założenie, na którym przez dekady opierała się ekonomia wzrostu: że więcej produktywności automatycznie oznacza więcej dobrobytu.
Musk ma na to odpowiedź godną pierwszego bilionera epoki AI. Kiedy ludzie próbują policzyć, ile zer ma bilion dolarów, słyszą od niego: nie ma problemu. Jeśli sztuczna inteligencja odbierze wam pracę, każdy dostanie uniwersalny dochód podstawowy. Oczywiście z odpowiednią liczbą zer. Nie liczcie więc zer w moim bilionie. Zastanówcie się raczej, ile potrzebujecie do przeżycia i podziwiajcie sukces technologii.
Brzmi to jak pocieszenie, ale też jak osobliwy model nowego kapitalizmu. Najpierw technologia odbiera źródło dochodu i popytu, a potem jej właściciele proponują społeczeństwu dochód podstawowy jako rekompensatę. To już nie jest wizja awansu dzięki technologii. To wizja gospodarki, w której po utracie pracy człowiek ma się cieszyć, że dostanie świadczenie pozwalające przeżyć i podtrzymać popyt osłabiany przez automatyzację.
Możemy mieć wzrost produktywności bez wzrostu dobrobytu. Możemy mieć bogatszą gospodarkę i społeczeństwo, które wcale nie czuje się bogatsze. Problemem nie jest sama technologia. Problemem jest gospodarka, która potrafi produkować coraz więcej, ale coraz gorzej dzieli dochód.
W marcowym tekście The AI Layoff Trap, którego pierwsza wersja ukazała się w marcu 2026 r., Brett Hemenway Falk z University of Pennsylvania i Gerry Tsoukalas z Boston University pokazują, dlaczego firmy mogą automatyzować nawet wtedy, gdy wiedzą, że masowe zwolnienia osłabią popyt. Każda firma zgarnia pełną korzyść kosztową z automatyzacji, ale koszt słabszego popytu rozlewa się na cały rynek. To klasyczny dylemat więźnia: decyzje racjonalne dla pojedynczej firmy mogą prowadzić do gorszego wyniku dla wszystkich.
To nie jest problem złej woli przedsiębiorców. To problem bodźców i reguł gry. Jeśli automatyzacja będzie szybsza niż tworzenie nowych miejsc pracy, dostaniemy przepis na osłabienie popytu i napięcia społeczne. Najpierw znikają etaty. Dopiero potem ekonomiści zaczynają tłumaczyć, że to przejściowe.
Dlatego pytanie o AI nie brzmi: czy maszyny zastąpią ludzi? Brzmi inaczej: czy gospodarka będzie tworzyć nowe źródła dochodu, a więc i popytu, równie szybko, jak likwiduje stare? I czy korzyści z automatyzacji nie zamkną się w bilansach kilku firm oraz majątkach ich właścicieli?
Największy problem może pojawić się nie w świecie obfitości, lecz wcześniej – w okresie przejściowym, gdy automatyzacja będzie już likwidować źródła dochodu i popytu, a gospodarka nie zdąży jeszcze stworzyć nowych. Problemem nie będzie niedostatek technologii, lecz instytucji zdolnych dzielić jej korzyści. Bo możemy mieć więcej PKB, więcej bilionerów i więcej robotów, a jednocześnie mniej dobrobytu.
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