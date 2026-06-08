Jako sąsiedzi przez Bałtyk ponosimy szczególną odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszego regionu. Rozumiemy zagrożenie ze strony Rosji i jesteśmy zgodni co do tego, jak ważne jest, aby Europa wzięła odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Jako silne gospodarki z dobrze wykształconymi kadrami, możemy, dzięki współpracy, generować wzrost i dobrobyt dla naszych obywateli. Jako partnerzy w Unii Europejskiej, mamy wspólny interes w zapewnieniu sprawnie funkcjonującego i konkurencyjnego rynku wewnętrznego, z uproszczonymi regulacjami dla przedsiębiorstw, a także w utrzymaniu szczelnej i dobrze chronionej granicy zewnętrznej.

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W tym kontekście zbliżenie z Polską jest dla Szwecji priorytetem. Od czasu, gdy jesienią 2024 roku premierzy obu krajów podpisali zaktualizowane partnerstwo strategiczne, współpraca Szwecji z Polską rozwija się szybciej niż z jakimkolwiek innym krajem na świecie. Na poziomie politycznym praktycznie wszyscy szwedzcy ministrowie odwiedzili swoich polskich odpowiedników, wizyty w obu krajach złożyły delegacje Riksdagu i Sejmu, jak również delegacje instytucji państwowych i regionów. W marcu tego roku odbyła się trzydniowa wizyta państwowa w Polsce Ich Królewskich Mości Króla Szwecji Karola XVII Gustawa i Królowej Sylwii. Para królewska przybyła do Polski w towarzystwie rekordowo licznej delegacji biznesowej.

Silne i odporne łańcuchy wartości

Ważnym motorem naszej współpracy są obronność i bezpieczeństwo. Na tym polu ma miejsce intensywna wymiana, wizyty, wspólne ćwiczenia i inne działania. Wybór Szwecji jako kraju partnerskiego w polskim programie okrętów podwodnych Orka został w Sztokholmie przyjęty z radością i jest przykładem bezprecedensowej współpracy między naszymi krajami w sektorze morskim.

Dzięki temu wspólnemu projektowi otwierają się również liczne nowe możliwości w obszarze przemysłu obronnego. Przykładami dynamicznego rozwoju współpracy w tej dziedzinie niech będą zamówienie przez Szwecję przenośnego systemu przeciwlotniczego Piorun, wykorzystanie przez Polskę szwedzkiego powietrznego systemu radarowego AEW 340, a także wprowadzenie do Sił Zbrojnych RP szwedzkiego systemu uzbrojenia Carl-Gustaf M4.

Liczne spośród sześćdziesięciu pięciu szwedzkich firm i instytucji, które wzięły udział w marcowej wizycie królewskiej, działają właśnie w sektorze obronnym i już dziś możemy obserwować konkretne rezultaty nawiązanych w ramach wizyty kontaktów. Dla przykładu, szwedzka firma Recas nawiązała współpracę z polską spółką Tantalit, firma Nordic Air Defence podpisała strategiczne partnerstwo z firmami WB Group i Tantalit i jest w trakcie tworzenia swoich struktur w Polsce. Dzięki nowym umowom i planom inwestycyjnym o wartości 100 milionów euro swoją wieloletnią współpracę z PGZ i WB Group rozwija Saab.

W ściśle powiązanym z obroną cywilną obszarze energetyki, warto odnotować współpracę przemysłową Ericssona i PGE. Zacieśnienie współpracy nastąpiło także pomiędzy ABB i PSE, Scanią, Ekoenergetyką-Polska i Ekoen, jak również OX2 i Orlenem. Te partnerstwa sprawiają, że mamy silne i odporne łańcuchy wartości.

Wiele do zyskania

Coraz szersza współpraca gospodarcza jest także szczególnie istotna dla naszego partnerstwa strategicznego. W Polsce działa ponad 700 szwedzkich firm, zatrudniających ponad 110 tys. Polaków. A zainteresowanie Polską w Szwecji nadal rośnie. Dlatego od 2025 roku organizowany jest coroczny polsko-szwedzki szczyt biznesowy – w listopadzie minionego roku w zorganizowanym w Sztokholmie szczycie Polskę reprezentował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Dzięki jak największemu zbliżeniu naszych krajów, mamy wiele do zyskania również na głębszym poziomie gospodarczym. Polska, szczycąc się imponującym wzrostem, jest motorem gospodarczym regionu Morza Bałtyckiego, a jako kraj o coraz bardziej zaawansowanym przemyśle wytwórczym bardzo atrakcyjnym partnerem dla Szwecji. Szwecja z kolei ma długą tradycję produkcji wysokotechnologicznej i zielonej transformacji. Posiadamy także najlepiej funkcjonujący rynek kapitałowy w Europie i model rynku pracy, w którym pracodawcy i pracownicy wspólnie działają na rzecz elastyczności i adaptacji. Wierzymy, że wymiana doświadczeń na tym polu może przynieść korzyści obu krajom i wzmocnić naszą konkurencyjność.

Najważniejsze jest jednak to, że my, Szwedzi, jesteśmy wiarygodnymi partnerami, dotrzymujemy słowa, a nasze zainteresowanie Polską jest szczere. Nasze kraje i społeczeństwa są tak ściśle powiązane, że to, co jest dobre dla Polski, jest dobre także dla Szwecji – i odwrotnie. Dlatego liczymy na to, że w przyszłość wkroczymy razem, Szwecja ramię w ramię z Polską. W ten sposób mamy szansę tworzyć bezpieczeństwo i dobrobyt w naszym wspólnym regionie Morza Bałtyckiego.