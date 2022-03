- Do tej pory do Polski napłynęły mniej więcej 2 mln uchodźców z Ukrainy. W zeszłym tygodniu hospitalizowanych było 2 tys. pacjentów z Ukrainy, w tym tygodniu mamy mniej więcej 1,5 tys. pacjentów. Nasza infrastruktura szpitalna wynosi blisko 180 tys. łóżek, to jest bardzo małe obciążenie - mówił minister zdrowia.

Reklama

- Te hospitalizacje, z którym mamy do czynienia, to hospitalizacje czy leczenie związane z przebytymi trudami podróży, odwodnieniem, innymi infekcjami występującymi w zbiorowiskach ludzkich - podkreślił Niedzielski.

- Pacjenci, którzy wymagają długoterminowego leczenia to pojedynczy pacjenci, część staramy się transferować do innych krajów unijnych - zaznaczył.

1,5 tys. Tylu uchodźców z Ukrainy ma być obecnie hospitalizowanych w Polsce

Reklama

- Nie ma powodu, by Polska ponosiła wszystkie koszty leczenia (Ukraińców - red.). Ta solidarność powinna mieć wymiar konkretny - dodał.

Niedzielski był też pytany o sytuację epidemiczną w Polsce. - Dziś w Polsce wykryliśmy 12,3 tys. zakażeń, mamy blisko 10-procentowy spadek. W ostatnim czasie te spadki zdecydowanie zredukowały swoją skalę - mówił minister. - Najważniejsze jest to, że mamy cały czas malejącą liczbę hospitalizacji i nawet, gdy widzimy, że te zachorowania się stabilizują na średnim poziomie 11-12 tys. dziennie, to nie przekłada się na wzrosty obciążenia szpitalnego. To stwarza perspektywy przejścia ze stanu epidemia do stanu zagrożenia epidemicznego oraz pole do działania w sprawie noszenia maseczek. Ja rekomendowałem premierowi, aby od początku kwietnia znieść obowiązek dotyczący noszenia maseczek - dodał.