W Finlandii od początku epidemii wykryto 361 553 zakażenia, zmarło 1 700 chorych na COVID-19. Kraj liczy 5,5 mln mieszkańców co oznacza, że zmarli zakażeni stanowili ok. 0,031 proc. populacji kraju (dla porównania w Polsce jest to ok. 0,27 proc.).

Jak podaje yle.fi nadal nie jest jasne czy zakażenie koronawirusem bezpośrednio przyczyniło się do zgonu dziecka. Urzędnik odpowiedzialny za edukację w Laihii, Markku Laukkonen, potwierdził, że dziecko należało do grupy ryzyka.

- To smutny incydent, który głęboko mnie zszokował - stwierdził Laukkonen.

COVID-19 stosunkowo rzadko wywołuje ostry przebieg u dzieci. W Polsce, w 2021 roku, zmarło 15 zakażonych koronawirusem dzieci poniżej 7. roku życia (na łączną liczbę 71 195 zgonów w ciągu roku).