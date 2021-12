13:32 Konferencja prasowa zakończyła się

13:30 Rzecznik Ministerstwa Zdrowia: Żłobki i przedszkola będą otwarte po 20 grudnia

13:27 Kraska: Jeśli właściciel będzie chciał przyjąć klientów ponad limit musi sprawdzić certyfikat szczepienia

Wiceminister zdrowia zapowiedział, że uprawnienie do sprawdzenia takich certyfikatów zostanie prawdopodobnie zapisane w ustawie, która ma być przyjęta jako ustawa poselska.



13:24 Kraska: 1 marca nie jest jeszcze ostatecznym terminem wprowadzenia obowiązku szczepień

- Do 1 marca te grupy powinny się jednak przygotować do obowiązkowych szczepień - dodał Kraska.



13:21 Główny Inspektor Sanitarny: Do dziś nie stwierdziliśmy w Polsce obecności wariantu Omikron

13:18 Kraska: Od 15 grudnia przylatujący spoza Schengen muszą okazać test na COVID-19 sprzed co najwyżej 24 godzin

13:16 Kraska: Od 1 marca obowiązek szczepień dla pracowników ochrony zdrowia, nauczycieli i służb mundurowych

13:15 Kraska: Nauka zdalna w szkołach podstawowych i średnich od 20 grudnia do 9 stycznia

13:15 Kraska: Od 15 grudnia obowiązkowe testy dla domowników osób zakażonych, także dla zaszczepionych

13:15 Kraska: Od 15 grudnia wprowadzamy limity w transporcie zbiorowym do 75 proc.

13:14 Kraska: Od 15 grudnia zamknięte dyskoteki, kluby i obiekty wydzielające miejsce do tańczenia

13:14 Limity obniżone do 30 proc. w kinach, teatrach, obiektach sakralnych

13:13 Kraska: Od 15 grudnia obniżamy limity do 30 proc. obłożenia lokali w restauracjach, barach i hotelach

Limit nie obowiązuje osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorce.

13:11 Szczegóły obostrzeń ma przedstawić wiceminister zdrowia, Waldemar Kraska

13:10 Niedzielski: Chcemy wydłużyć okres nieobecności dzieci w szkołach

Od 20 grudnia do 9 stycznia nauka zdalna w szkołach - zapowiedział minister.

13:09 Niedzielski: Wprowadzimy dodatkowe obostrzenia

- Mamy trzy elementy, jeśli chodzi o filozofię tych obostrzeń. Po pierwsze: dokonujemy zmiany zasad stosowania certyfikatów, której będzie towarzyszyło obniżenie limitów, które obowiązują obecnie do poziomu 50 proc., do poziomu 30 proc. Aby ten limit mógł być przekroczony to organizator, przedsiębiorca, będzie musiał wykazać, że weryfikuje certyfikaty. Jeśli nie będzie weryfikował to nie ma możliwości przekroczenia limitu 30-procentowego - mówił minister Niedzielski.

13:06 Niedzielski: Zdecydowaliśmy o obowiązkowych szczepieniach dla wybranych grup pracowników

Minister zdrowia zapowiedział, że od 1 marca wprowadzony ma być obowiązek szczepienia wobec medyków, nauczycieli i służb mundurowych.



13:05 Niedzielski: Omikron oceniony na forum ministrów zdrowia UE jako element, który może przesądzić o piątej fali

13:03 Niedzielski: W czterech województwach liczba zakażeń spada

Te województwa to: podlaskie, lubelskie, mazowieckie, podkarpackie.

13:02 Niedzielski rozpoczyna od podsumowania sytuacji epidemicznej

- Sytuacja się ustabilizowała. Liczby zakażeń, tydzień do tygodnia, są na bardzo podobnym poziomie. Widzimy, że dochodzi do apogeum jeśli chodzi o liczbę zakażeń. Poziom zakażeń utrzymuje się od około tygodnia. To sytuacja niepokojąca - mówi minister.

13:01 Rozpoczyna się konferencja

12:49 W polskich szpitalach przebywa obecnie ponad 23,6 tys. chorych na COVID-19

12:26 Bundestag debatuje we wtorek o obowiązku szczepień

We wtorek niemiecki Bundestag, na specjalnej sesji, będzie debatował o proponowanym przez nową koalicję, która wkrótce obejmie rządy w kraju, obowiązku szczepień na COVID-19 dla pracowników ochrony zdrowia i domów opieki.



12:14 Dyrektor generalny WHO sceptycznie o obowiązku szczepień

Dyrektor generalny WHO na Europę, Hans Kluge, nazwał, w rozmowie z dziennikarzami, obowiązek szczepień na COVID-19 środkiem "absolutnie ostatecznym".

11:44 Minister zdrowia: Od początku roku zmarło 1 085 chorych w wieku do 44 lat

Z informacji ministra zdrowia podanej 6 grudnia wynika, że 3 proc. z tych osób to osoby w pełni zaszczepione.



11:40 Rzecznik rządu: Będą działania ograniczające mobilność społeczną

– Niestety te informacje, które docierają do nas wszystkich, są bardzo niepokojące. Z jednej strony bardzo duża liczba zachorowań, a z drugiej bardzo dużo liczba osób, które umierają, głównie niezaszczepionych. W związku z tym praktycznie takie decyzje najprawdopodobniej jeszcze dzisiaj zostaną ogłoszone. Jeżeli nie dzisiaj, to jutro. Szczegółów nie chciałbym przekazywać, natomiast to będą decyzje głównie związane z ograniczeniami, zmianą limitów i pewnymi działaniami ograniczającymi mobilność społeczną – mówił Piotr Müller w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w „Kwadransie politycznym” TVP1

11:37 Wiceminister zdrowia: Pewne nowe obostrzenia w całym kraju

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w rozmowie z WP mówił we wtorek, że jego zdaniem "pewne" nowe obostrzenia będą obowiązywały w całym kraju. Wyraził przypuszczenie, że hotele i stoki narciarskie nie zostaną zamknięte, ale "jakieś" obostrzenia wprowadzone zostaną.

11:36 Będzie obowiązek szczepień dla wybranych grup zawodowych?

Według nieoficjalnych ustaleń "Wydarzeń" Polsatu, rządowy pakiet zakłada obowiązkowe szczepienia na COVID-19 dla pracowników służby zdrowia, DPS-ów, wojska i - być może - nauczycieli.

11:35 W konferencji wezmą udział: Niedzielski, Kraska, Saczka

Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało we wtorek konferencję prasową na godz. 13:00. Na konferencji wystąpią: minister Adam Niedzielski, wiceminister Waldemar Kraska oraz Główny Inspektor Sanitarny w zastępstwie Krzysztof Saczka.

11:34 Morawiecki w poniedziałek: Stan spraw przedstawia się niedobrze

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział na konferencji prasowej, że rząd ogłosi kolejne obostrzenia w związku ze świętami Bożego Narodzenia oraz wariantem Omikron koronawirusa. - Stan spraw przedstawia się niedobrze, można powiedzieć - bardzo niedobrze - stwierdził szef rządu na konferencji prasowej, odnosząc się do sytuacji związanej z COVID-19. Ze słów szefa rządu wynika, że władze rozważają zaostrzenie restrykcji dla osób niezaszczepionych na COVID-19.

Przed kilkoma dniami, w związku z pojawieniem się wariantu Omikron koronawirusa SARS-CoV-2 wiele krajów, w tym Polska, wprowadziło dodatkowe ograniczenia praw obywatelskich i swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił "alertowy" pakiet obostrzeń. Od 1 do 17 grudnia włącznie mniej osób niż dotychczas może jednocześnie przebywać na terenie kościołów, lokali gastronomicznych, hoteli, placówek kulturalnych, obiektów sportowych i kasyn. Ograniczenia nie dotyczą osób zaszczepionych na COVID-19.

Najnowsze dane resortu zdrowia mówią, że w Polsce hospitalizowane są 23 604 osoby, u których za pomocą testu stwierdzono koronawirusa SARS-CoV-2 - w ciągu tygodnia liczba pacjentów wzrosła o 2,4 tys. Liczba zajętych respiratorów w ciągu ostatnich siedmiu dni wzrosła o 211, do 2 036. Przed rokiem 7 grudnia pacjentów było 19 917, a podłączonych do respiratorów - 1 886.

W ciągu ostatnich siedmiu dni w Polsce za pomocą testów stwierdzono 163 966 przypadków koronawirusa. Oznacza to, że dziennie wykrywa się średnio 23 423 przypadki SARS-CoV-2 (610 na milion osób). W tym samym okresie przed rokiem stwierdzono 77 066 przypadków, czyli średnio 11 009 dziennie (287 na milion osób).

W ciągu ostatnich siedmiu dni Ministerstwo Zdrowia informowało o 793 przypadkach zgonów z powodu COVID-19 i śmierci 1 825 osób z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. Przed rokiem w tym samym okresie zgonów z powodu COVID-19 było 532, a powodu współistnienia COVID-19 z innymi chorobami - 2 499.

Według danych z 7 grudnia, w naszym kraju pod kątem koronawirusa przebadano ponad 25,09 mln próbek pobranych od ponad 24,63 mln osób. W ciągu ostatnich siedmiu dni badano średnio 94,69 tys. próbek dziennie - najwięcej w historii.