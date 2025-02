Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, ocenia, że ponad 50-proc. wzrost produkcji wobec grudnia to efekt niskiej bazy, niemniej sam fakt utrzymania poziomu rozpoczynanych inwestycji deweloperskich w styczniu na względnie zadowalającym poziomie, w okolicach średniej z ostatnich miesięcy, należy uznać za umiarkowanie optymistyczny prognostyk. Ale jest łyżka dziegciu. – Koniunktura inwestycyjna rynku deweloperskiego w najbliższych miesiącach będzie dość mocno determinowana przez ostateczne decyzje rządu dotyczące nowego programu dopłat do kredytów, a także sytuację geopolityczną i perspektywą zakończenia wojny w Ukrainie. Lokale deweloperskie mają być wykluczone z nowego programu, co przy utrzymującej się nadpodaży może wpłynąć na osłabienie dynamiki nowych budów w kolejnych miesiącach. Z kolei ewentualne zakończenie wojny za naszą wschodnią granicą może wywołać pewne perturbacje na krajowym rynku budowlanym. W sumie perspektywy inwestycyjnego segmentu mieszkaniówki w kolejnych miesiącach wydają się stać pod dość dużym znakiem zapytania – dodaje.

Według danych Otodom Analytics, obejmujących siedem największych aglomeracji, wskaźnik wyprzedaży oferty mówi o względnej stabilizacji – jeśli chodzi o poziom oferty wobec tempa sprzedaży – w Warszawie, Trójmieście i we Wrocławiu (tu oferta wyprzedałaby się w pięć kwartałów, książkowy zakres to cztery–sześć. Najgorzej jest w Krakowie, Łodzi i Katowicach, gdzie czas wyprzedaży to siedem–dziesięć kwartałów.

Powiaty wokół aglomeracji na radarach deweloperów mieszkaniowych

Dane, gdzie deweloperzy uruchamiali w styczniu projekty, GUS poda za kilka dni. Dostępna jest jednak mapa inwestycji za 2024 r.

W całym kraju ruszyła budowa 152,5 tys. mieszkań na sprzedaż. Sześć największych miast miało 32-proc. udział w tym torcie. Dominuje oczywiście Warszawa z wynikiem 15,8 tys., fenomenem okazała się Łódź – rynek najmniejszy z „top 6”, gdzie ruszyła budowa blisko 10 tys. lokali. Na kolejnych miejscach były Wrocław (7,3 tys.), Kraków (6,3 tys.), Gdańsk (5,2 tys.) i Poznań (prawie 4 tys.). Miasta na prawach powiatu miały 28-proc. udział w rynku, na czele z Lublinem (4 tys.), Rzeszowem (3,9 tys.), Katowicami (3,7 tys.), a także Białymstokiem, Szczecinem, Bydgoszczą, Gdynią i Radomiem.

Blisko 40 proc. produkcji przypadło na powiaty, deweloperzy chętnie budują, zwłaszcza blisko aglomeracji. W 2024 r. prym wiodły powiaty poznański (4,2 tys.), średzki (3,7 tys.), piaseczyński (2,6 tys.), wrocławski (2,1 tys.) i wołomiński (1,97 tys.).