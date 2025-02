CTP wybuduje w Wielkopolsce park biznesowy o powierzchni ponad 50 tys. mkw.

W powiecie poznańskim spółka CTP Polska kupiła grunt o powierzchni 18 ha, na którym wybuduje swój 20 park biznesowy w Polsce.

Pierwszy park magazynowy CTP w Wielkopolsce

CTP Polska planuje budowę zespołu hal magazynowo-produkcyjnych o łącznej powierzchni ok. 52 tys. mkw. Rozpoczęcie prac konstrukcyjnych zaplanowano na przełom trzeciego i czwartego kwartału 2025 roku.

- To będzie nasza pierwsza inwestycja w województwie wielkopolskim – mówi cytowany w komunikacie Krzysztof Moryson, dyrektor w CTP Polska. - Największa część (ok. 37 proc.) naszych obiektów jest zlokalizowana w aglomeracji warszawskiej. Inwestujemy także na Pomorzu i na Śląsku – wskazuje. Jak dodaje, firma nieustannie poszukuje „kolejnych możliwości ekspansji i dotarcia do nowych grup klientów oraz rynków”.

- Region poznański należy do najważniejszych ośrodków biznesowych w Polsce. To jedna z najsilniej rozwiniętych gospodarek regionalnych, a jej dużym atutem jest lokalizacja, ułatwiająca dostęp do innych części Polski oraz Niemiec - tłumaczy Krzysztof Moryson.