LemonTree kontynuuje współpracę z Nagel Group (logistyka dla branży spożywczej). Najnowsza inwestycja, Cool BTS Gdańsk powstanie w formule built-to-suit, czyli na konkretne zamówienie tej właśnie spółki. Kompleks zaoferuje ok. 21 tys. mkw. powierzchni magazynowej i biurowo-socjalnej.

Reklama

Czytaj więcej Nieruchomości Hala w Żarach szyta na miarę Budowę obiektu BTS o powierzchni 8,8 tys. mkw. rozpoczyna w Żarach firma Panattoni. To obiekt dla Valmet Automotive.

Nowoczesne technologie w magazynach

Gdański obiekt będzie dostosowany do specyficznych wymagań Nagel Group, zwłaszcza w zakresie logistyki produktów spożywczych w kontrolowanej temperaturze. Wzmocniona konstrukcja dachu umożliwi montaż paneli fotowoltaicznych.

- Do ogrzewania hali oraz biur wykorzystamy pompy ciepła. Stawiamy też na odzysk ciepła z procesów chłodniczych – mówią przedstawiciele LemonTree. - Na terenie kompleksu znajdą się także zbiorniki na wodę deszczową, która posłuży do podlewania terenów zielonych i płukania naczep, co minimalizuje zużycie wody pitnej.