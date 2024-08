Z nowego raportu CBRE wynika, że za rozwój rynku handlowego w Polsce odpowiadają przede wszystkim parki handlowe. Z 210,2 tys. mkw. nowej powierzchni handlowej oddanej do użytku w I połowie 2024 roku 91 proc. stanowiły właśnie takie obiekty.

Dobre warunki do rozwoju handlu

Od początku roku przybyły w Polsce 23 obiekty zakupowe, w tym 21 parków handlowych. Poza tym rozbudowano dziewięć obiektów. - Zainteresowanie deweloperów przesuwa się w kierunku małych miast. Biorąc pod uwagę całą powierzchnię handlową w Polsce, już 27 proc. znajduje się w niewielkich miejscowościach – podają autorzy raportu.

Mariusz Majkowski, dyrektor w dziale powierzchni handlowych w CBRE, ocenia, że warunki do rozwoju sektora handlowego są coraz lepsze. - Inflacja spadła z 3,7 proc. w styczniu do 2,6 proc. w czerwcu, a sprzedaż detaliczna w pierwszej połowie roku wzrosła o 4,9 proc. w ujęciu rocznym – podaje Mariusz Majkowski. – Odnotowujemy dużą aktywność deweloperów na rynku parków handlowych o powierzchni nieprzekraczającej 10 tys. mkw., a także obiektów convenience, czyli dostosowanych do wygodnych zakupów, z bezpośrednim wejściem z ulicy.

Dyrektor zaznacza, że inwestorzy koncentrują się na małych miastach, do 100 tys. mieszkańców. - Powierzchnia handlowa w takich miejscowościach rośnie najszybciej. Sporo dzieje się także na rynku dużych centrów handlowych, gdzie widzimy coraz więcej rewitalizacji, rekomercjalizacji i rebrandingów – mówi Mariusz Majkowski.