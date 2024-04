Zmieniona w marcu rada nadzorcza kontrolowanego przez Skarb Państwa Polskiego Holdingu Nieruchomości wyłoniła w konkursie nowy zarząd. Prezesem został Wiesław Malicki, wiceprezesem ds. inwestycji Jacek Krawczykowski, a członkiem zarządu ds. finansowych Grzegorz Grotek. W związku ze zmianą zarządu termin publikacji sprawozdania finansowego za 2023 r. został przesunięty z 25 na 30 kwietnia.

Menedżerowie wracają do PHN

Wiesław Malicki od 2007 r. kierował spółkami Skarbu Państwa działającymi w sektorze nieruchomości komercyjnych i brał udział w komercjalizacji oraz restrukturyzacji spółek uczestniczących w powstawaniu PHN. Od lipca 2013 r. był wiceprezesem Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, wcześniej był prezesem TBS Mokotów.

Dla Grzegorza Grotka to również powrót do PHN – w latach 2009–2017 kierował on zespołem rachunkowości i podatków. W latach 2018–2020 związany był z PFR Nieruchomości, a w latach 2020–2024 był dyrektorem finansowym w spółce Operator ARP.

Jacek Krawczykowski jest ekspertem w dziedzinie planowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych, w latach 2021–2024 kierował spółką z branży nieruchomości, wcześniej był związany m.in. z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Ostrzeszowie i spółką Polskie Centrum Gospodarcze.

Tym samym zakończyła się delegacja do zarządu Artura Lebiedzińskiego, powołanego w marcu ro rady nadzorczej, który kierował już spółką w latach 2013-2015.