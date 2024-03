Echo, Griffin i Signal stworzą nową platformę prywatnych akademików

- Dynamicznie rozwijający się polski rynek PBSA (purpose built student accommodation) stanowi atrakcyjną okazję dla inwestora dysponującego wysoką płynnością do stworzenia nowej platformy w tym sektorze ze wsparciem doświadczonych, lokalnych parterów jakimi są Griffin Capital Partners i Echo Investment – skomentował Colman McCarthy, partner ds. inwestycji w nieruchomości w Signal Capital. - Sektor PBSA uzyskał już ugruntowaną pozycję na polskim rynku nieruchomości, jednak ta klasa aktywów nadal cechuje się dużym potencjałem do dalszego wzrostu dzięki atrakcyjnej ekonomice tego typu przedsięwzięć, wysokiemu wskaźnikowi obłożenia oraz niskiej wrażliwości na niekorzystne zjawiska ma-kroekonomiczne. Od strony popytowej polski rynek studencki należy do jednego z największych w Europie. Tworzy go ponad 1,2 mln studentów, z których ponad 100 tys. to studenci zagraniczni. Stanowią oni najszybciej rozwijającą się grupę, dla której studia w Polsce stanowią szansę uzyskania uznawanych na całym świecie kwalifikacji, a koszty, jakie muszą w związku z tym ponieść są nieporównywalnie niższe niż w ich krajach ojczystych. Istniejące akademiki przy uczelniach publicznych często nie spełniają oczekiwań studentów, ponieważ budynki, w których się mieszczą, są przestarzałe i nie mają wielu udogodnień, które są już standardem w PBSA. Obserwujemy ogromny niedobór nowoczesnych prywatnych akademików, a w obecnie istniejących prywatnych domach studenckich może znaleźć zakwaterowanie zaledwie 1,6 proc. studentów studiów stacjonarnych, czyli 5 –10 razy mniej niż w miastach Europy Zachodniej. To tworzy dobry grunt pod szybki rozwój naszej nowej platformy – dodał.

- Mocno wierzymy w sektor mieszkaniowy i jesteśmy przekonani, że przed nim jeszcze wiele lat stabilne-go wzrostu. Naszą ambicją jest ponowne wykreowanie wiodącej na polskim rynku platformy PBSA. Jesteśmy przekonani, że Signal Capital to odpowiedni partner, który podziela naszą wizję szybkiego i konsekwentnego wykorzystania niedostatecznej podaży na rynku PBSA. Echo Investment to z kolei najlepszy polski deweloper, który oferuje najwyższej jakości, zrównoważone lokale w budynkach zlokalizowanych w tętniących życiem centrach miast, a także świadczy kompleksowe usługi odpowiadające na potrzeby studentów – powiedział Nebil Senman, współwłaściciel i partner zarządzający w Griffin Capital Partners.

Uruchomienie platformy wymaga m.in. zgody organów antymonopolowych.

Państwo też rusza z inwestycjami

Brak odpowiedniej bazy mieszkaniowej dla rodzimych i zagranicznych studentów to istotny problem naszego rynku nieruchomości. Nie tylko miejsc jest za mało, gros publicznego zasobu to przestarzałe budynki. Za inwestowanie w domy akademiki chce się zabrać rząd. Ministerstwo nauki ma w tym miesiącu złożyć projekt ustawy o wsparciu budowy i remontu domów studenckich z Funduszu Dopłat przy BGK. Pozwoli to jednocześnie zwolnić część mieszkań, które studenci wynajmują z braku akademików.

- Według GUS w Polsce kształci się ponad 1,2 mln studentów, w tym ponad 105 tys. z zagranicy. Na miejsce w uczelnianym akademiku może liczyć przeciętnie tylko dziewięć na sto osób. 444 akademików w całym kraju może przyjąć zaledwie 115 tys. żaków. W praktyce miejsc w akademikach może być nawet o 30 tys. mniej z powodu fatalnego stanu technicznego budynków. Wprawdzie dochodzą miejsca w prywatnych akademikach, ale jest ich jeszcze niewiele – mówił nam niedawno Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.