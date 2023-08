Biuro firmy Primient w budynku Hi Piotrkowska ma być gotowe we wrześniu tego roku.

Reklama

Hi Piotrkowska to wielofunkcyjny kompleks w ścisłym centrum Łodzi. Dwa biurowce (20-metrowa wieża i 5-piętrowy budynek w ciągu historycznej zabudowy kamienic) oferują w sumie 21 tys. mkw. powierzchni. Jest też hotel Hampton by Hilton. Kompleks jest certyfikowany w systemie BREEAM (ocena Excellent).

W biurowcach siedziby mają polskie i światowe firmy, m.in. iTechArt, Avient, Signify, Sii, bank PKO BP. Weszły tu też biura serwisowane, jest centrum konferencyjne, sklepy, kawiarnie, usługi.

Teraz do grona najemców dołącza Primient, producent żywności i składników pochodzenia roślinnego. Najemcę reprezentowała w negocjacjach firma doradcza Colliers. Z kolei Colliers Define odpowiada za całościowy proces aranżacji powierzchni dla nowego najemcy.

Łódzki kompleks jest zarządzany przez Master Management Group.