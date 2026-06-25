All.inn w Gdańsku oferuje lokale w formule najmu instytucjonalnego. W czterokondygnacyjnym budynku przygotowano 35 w pełni wyposażonych pokoi, każdy z prywatną łazienką i aneksem kuchennym. Mieszkańcy budynku będą mogli korzystać z terenu rekreacyjnego o powierzchni niemal 700 mkw.

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Niemal połowa miejsc została już zarezerwowana przez studentów, którzy zamieszkają tu od nowego roku akademickiego.

Miejsce do nauki i do odpoczynku

– All.inn to obiekt dla osób, które cenią swój czas, wygodę i dobrą lokalizację – z uczelnią w zasięgu kilku kroków, zielenią za oknem i ogrodem, w którym można odpocząć po zajęciach – mówi cytowana w komunikacie Małgorzata Dąbrowska, dyrektor z Grupy deweloperskiej Torus.

W budynku są też strefy cichej nauki indywidualnej i w kameralnych grupach, przestrzeń do integracji i wypoczynku, wspólna kuchnia, strefa fitness i pralnia.

– To miejsca, które pozwalają nie tylko wygodnie żyć, lecz również poznawać ludzi, wymieniać doświadczenia, budować relacje, zadbać o swoje samopoczucie – mówią przedstawiciele spółki Torus. Niedaleko są uczelnie: Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa.

Grupa Torus będzie również operatorem i zarządcą obiektu. Projekt architektoniczny budynku i aranżacji wnętrz przygotował dział projektowy firmy Torus, która jest też generalnym wykonawcą. Inwestorem jest spółka MiMiD Group powiązana właścicielsko z deweloperem.

Miejsca dopasowane do potrzeb

– Tworzymy nie budynki, tylko miejsca, dlatego zastanawialiśmy się, jaka funkcja idealnie by tutaj pasowała z uwagi na lokalizację i otoczenie. Jak najlepiej zagospodarować tę działkę i dobrze przy tym odpowiedzieć na potrzeby rynku. Tak właśnie zrodził się pomysł na All.inn – komentuje Przemysław Ryś, prezes Grupy Torus. – Wejście w segment nowoczesnego zakwaterowania studenckiego jest dla nas naturalnym elementem rozwoju. Nie traktujemy obiektu przy Konarskiego jako pojedynczej inwestycji. Już dziś przygotowujemy kolejną lokalizację dla All.inn, nastawioną bezpośrednio na studentów uniwersytetu medycznego – zapowiada.