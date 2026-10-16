Zofia Anna Olesik ma 20 lat, jest studentką Akademii Muzycznej w Bydgoszczy u profesora Marcina Baranowskiego. Zdobywała nagrody na kilku krajowych i międzynarodowych konkursach, ale w przeciwieństwie do wielu innych uczestników nie ma ich na koncie aż tak wielu. Od tego roku jest też stypendystką fundacji znakomitej niemieckiej skrzypaczki Anne–Sophie Mutter.

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Pełna lista uczestników trzeciego etapu Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Wieniawskiego:

Jooha Choi

Anais Feller

Anna Im

SooBeen Lee

Jinzhu Li

Ruifeng Lin

Bohdan Luts

Zofia Anna Olesik

Vikram Francesco Sedona

Maya Wichert

Zhixin Zhang

Meng Zou

Rywalizacja młodych skrzypaczek i skrzypków wkracza obecnie w decydujący etap rywalizacji półfinału i finału.

II etap Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Wieniawskiego: Pułapka wielkiej sonaty

Drugi etap, z utworami z XIX i XX wieku, w którym trzeba było zagrać wielką sonatę z fortepianem Faurégo, Francka, Prokofiewa, Poulenca, Griega czy Debussy'ego oraz utwór polskiego kompozytora okazał się ostrym sprawdzianem.

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Nie wszyscy uczestnicy podołali temu zadaniu. Wielu z nich z polskiego repertuaru wybrało „Subito” Witolda Lutosławskiego, które jednak jest kompozycją drobną i niewzmacniającą pozycji uczestnika w tej rywalizacji. Także wielkie sonaty, w których trzeba wykazać się nie tylko wyczuciem jej złożonej formy i zróżnicowanych nastrojów, okazały się bardzo trudne.

Tak jednak jest na każdym konkursie, a ten organizowany w Poznaniu z patronem Henrykiem Wieniawskim ma bardzo wysoki poziom. W programie drugiego etapu trzeba było zaprezentować coś więcej, niż tylko bardzo dobry warsztat i muzykalność.

Dobór utworów w drugim etapie wymaga indywidualnej interpretacji, dodania do nich czegoś osobistego, niepowtarzalnego. W dwunastce wybranych do dalszej gry są artyści, którzy byli w stanie tego dokonać – Anais Feller, Bohdan Luts, Maya Wichert czy Meng Zou, by wymienić tylko niektóre nazwiska.

Meng Zou, Konkurs Wieniawskiego Meng Zou Foto: Leszek Zadoń

III etap Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Wieniawskiego po raz pierwszy w takiej formule

Teraz będzie jeszcze ciekawiej, bo po jednodniowej przerwie czeka nas trzeci w formule, jakiej nigdy dotąd nie stosowano na tym najstarszym konkursie skrzypcowym świata.

Wszyscy uczestnicy tych półfinałów będą musieli wykonać z kameralną orkiestrą Polskiego Radia Amadeus koncert skrzypcowy powstały w XX lub na początku XXI wieku. Do wyboru mają cztery utwory: Concerto-Notturno Mikołaja Piotra Góreckiego, Koncert skrzypcowy Panufnika, Vox Amoris: Fantazja na skrzypce i orkiestrę smyczkową Peterisa Vasksa oraz Concertino Mieczysława Wajnberga. Koncertami będzie dyrygować Anna Duczmal-Mróz.

Materiał powstał we współpracy z Towarzystwem Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego.