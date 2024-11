Pawilon Polski na Biennale Architektury 2025: Pokażemy projekt „Lary i penaty"

Festiwal Eufonie to sieć muzycznych powiązań

- Pytanie, co w kulturze z sąsiadami mamy sobie do zaproponowania, jest bardzo ważne, trzeba na nie odpowiedzieć – mówi Robert Piaskowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury, w rozmowie o Festiwalu Eufonie, który w ośmiu miastach potrwa do 8 grudnia.