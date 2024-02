Ożywione obrazy Jacka Malczewskiego w Muzeum Narodowym w Poznaniu

Nie mniej znaczącym dziełem dla projektu Lecha Majewskiego jest zapewne „Błędne koło” Jacka Malczewskiego – kontynuacja refleksji nad powołaniem artysty i sensem sztuki. W tym obrazie w roztańczonym kręgu postaci otaczających młodego malarza na drabinie pojawiają się bachantki i satyr, krakowiacy w ludowych strojach niczym z „Wesela” Wyspiańskiego, postacie walczących o niepodległość oraz francuska Marianna – symbol rewolucji i wolności.

Inne inspiracje reżysera to m.in. obrazy z cyklu sybirskiego: „Thanatos”, „Wiosna – Krajobraz z Tobiaszem”, mitologiczno-fantastyczne: chimery, fauny, harpie i autoportrety Malczewskiego.

Lech Majewski przypomina, że bohaterami większości jego prac są artyści, bo interesuje go ich wrażliwość. Ale Polska też jest dla niego ważnym tematem, gdyż sam jest Polakiem urodzonym na Śląsku, co wcześniej stało się inspiracją m.in. dla jego filmu „Angelus” o grupie śląskich malarzy okultystów z kręgu Teofila Ociepki, żyjących w czasach stalinizmu. – Wideo-art to forma wizualnej poezji i ekwiwalent obrazu w ruchu – tłumaczy Lech Majewski, światowej sławy reżyser (członek Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej oraz Europejskiej Akademii Filmowej), pisarz, malarz. Nieraz w jego twórczości wideo-arty poprzedzały filmy lub powstawały równolegle z nimi.

W 2006 roku nowojorska MoMA, organizująca retrospektywę Lecha Majewskiego, zaprezentowała przygotowaną specjalnie na nią sekwencję 33 wideo-artów „Krew poety”, pokazywaną potem też w wielu światowych galeriach i na Biennale w Wenecji. Gdy zrealizował film „Młyn i krzyż” (2011), równocześnie stworzył serię wideo-artów „Bruegel suite”, przy wsparciu paryskiego Luwru.

W 2014 roku stworzył cykl wideo-artów „Psie pole”, które w wersji filmowej zmieniły tytuł na „Onirica”. Była to opowieść o złowieszczym współczesnym świecie z osobistymi katastrofami i narodowymi traumami, która odwoływała się też do „Boskiej komedii” Dantego. Wideo-arty ożywiające obrazy Malczewskiego zostaną zaprezentowane w Muzeum Narodowym w Poznaniu w lipcu. Wszystkie oglądać będzie można na 12 ekranach tylko w Poznaniu, a część potem także w paryskim Luwrze.