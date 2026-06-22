Michał Kolanko analizuje kulisy decyzji prezydenta i jej konsekwencje dla polskiej sceny politycznej. Czy Karol Nawrocki podjął ryzyko, które opłaci się politycznie? Jak zachowuje się rząd Donalda Tuska i dlaczego premier znalazł się „między młotem a kowadłem”?

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Kto politycznie zyskuje na sporze?

W podcaście rozmówcy zastanawiają się także, jak ta sprawa wpłynie na przyszłe decyzje wyborcze. Jak pokazują przywołane w rozmowie badania opinii publicznej, społeczne nastroje wokół decyzji prezydenta są wyraźne. Michał Kolanko zwraca uwagę, że „nastroje społeczne są zdecydowanie po stronie prezydenta, jego decyzji”. Czy politycy wszystkich obozów właściwie odczytują te sygnały i jakie mogą być ich konsekwencje dla układu sił przed kolejnymi wyborami?

W podcaście pojawia się także pytanie o rolę Wołodymyra Zełenskiego w zaostrzeniu konfliktu. – Prezydent Zełenski podgrzał tę atmosferę, a jego działania były – jak ocenia gość podcastu – „bardzo precyzyjnie zaplanowane”.

Antyukraińskie emocje i przyszłość relacji

W podcaście dziennikarze Rzeczpospolitej zastanawiają się również, czy „podgrzewanie antyukraińskich emocji w sytuacji, gdy to właśnie Ukraińcy wnoszą ogromny wkład w polską gospodarkę i bezpieczeństwo, nie jest dla Polski igraniem z ogniem”. Czy spór wokół Wołodymyra Zełenskiego przełoży się na stosunek Polaków do Ukrainy i Ukraińców mieszkających w Polsce? I czy świat zrozumie decyzję o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi najwyższego polskiego odznaczenia?

W rozmowie nie brakuje także szerszej perspektywy dotyczącej przyszłości relacji między Warszawą a Kijowem. Jak podkreśla prowadząca, „dobre relacje Polski z Ukrainą, wydają się być strategiczne nie tylko w kontekście zagrożenia ze strony Rosji i Władimira Putina, ale też w kontekście ekonomicznym”.

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Michał Kolanko zwraca uwagę, że warto oddzielać emocje wobec konkretnych polityków od oceny całego państwa i jego obywateli. – Czymś innym są dla Polaków relacje Polski z administracją Zełenskiego i z nim samym, a czym innym są relacje polsko-ukraińskie, a czym innym jeszcze jest po prostu postrzeganie Ukraińców w Polsce – mówi dziennikarz. I dodaje, cytując Esterę Flieger: „Polacy są mądrzejsi od polityków”.

Na koniec rozmowy pojawia się także temat międzynarodowego odbioru całego sporu. Zdaniem Michała Kolanki mogło dojść do sytuacji, w której „świat się dowiedział po prostu o zbrodniach UPA”, a sam konflikt „ma dzisiaj globalny zasięg”. Czy polityczny kryzys między Warszawą a Kijowem stanie się punktem zwrotnym nie tylko dla relacji dwustronnych, ale także dla międzynarodowej debaty o historii i bezpieczeństwie Europy?

Zachęcamy również do wysłuchania i obejrzenia innych odcinków podcastu: