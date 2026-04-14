Jak przypomniał Kosiniak-Kamysz, jeszcze do niedawna ta skuteczność wynosiła „dziewięćdziesiąt kilka proc.”. – Dzisiaj Komendant Główny Straży Granicznej poinformował, że 100 proc. tych osób, które próbują przekroczyć granicę, jest powstrzymywanych. Blokada działa, zapora działa, optoelektronika działa, system szybkiego reagowania, 5 tys. żołnierzy, funkcjonariusze Straży Granicznej, policja – to wszystko przynosi efekty bezpiecznej Polski – mówił Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że spadek dotyczy również odsetka prób nielegalnego przekroczenia granicy. – W ubiegłym roku od 1 stycznia do 14 kwietnia było 5 tys. takich prób, w tym roku to trochę ponad 100 prób – przekazał minister. – Uszczelniliśmy granicę państwową. To są wnioski z dzisiejszego raportu dowódców wojskowych i Komendanta Głównego Straży Granicznej. – To pokazuje, że wszystkie nasze działania, operacja „Bezpieczne Podlasie”, wzmocnienie zapory, dofinansowanie Straży Granicznej, operacje związane z bezpieczeństwem granicy zachodniej oraz z Litwą przynoszą określone, pozytywne efekty niewpuszczania do Polski nielegalnych migrantów jak i (zatrzymywania) tych, którzy uczestniczyli w tym procederze – przekonywał Kosiniak-Kamysz.

MSWiA: migracja jest pod kontrolą

Kilka dni temu również MSWiA informowało o spadku liczby migrantów na granicy z Białorusią. „Zdecydowana polityka rządu, inwestycje w bezpieczeństwo granicy i służba funkcjonariuszy Straży Granicznej spowodowały, że liczba migrantów na granicy z Białorusią spadła o niemal 96 proc.” – przekazało MSWiA.

Jak podkreślono w komunikacie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, „w I kwartale 2022 r. doszło do 3 306 prób nielegalnego przekroczenia granicy. W I kwartale 2026 r. było ich zaledwie 158”. To efekt – oceniono – „m.in. tymczasowego zawieszenia prawa do azylu, którego nadużywali nielegalni migranci”.

„Migracja jest pod kontrolą, ale nie tracimy czujności! Dalej konsekwentnie inwestujemy w ochronę granicy z Białorusią. Utrzymujemy tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Polacy mają prawo czuć się bezpiecznie we własnym kraju” – napisano we wpisie na platformie X.

Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego

Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego jest organem pomocniczym rządu, powołanym dla koordynacji działań w sprawach bezpieczeństwa i obrony państwa (w tym bezpieczeństwa cyberprzestrzeni) oraz rekomendowania propozycji rządowych.

Komitet spotyka się co wtorek. Biorą w nim udział przedstawiciele rządu oraz prezydenta, a także dowódcy wojska i służb.