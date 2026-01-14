Dwie drogi i jedna partia, która szuka sensu

Sedno sporu to not tylko nazwiska, ale kierunek: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Henning-Kloska symbolizują dwie wizje miejsca Polski 2050 w koalicji rządzącej. Jedna strona bliżej Koalicji Obywatelskiej, druga – próbująca się odróżnić, postawić na podmiotowość, a nawet rozważyć przejście do opozycji, jeśli polityczny rachunek tego wymaga. W tle pobrzmiewa pytanie, czy ta partia w ogóle ma jeszcze rozpoznawalną tożsamość. – To doprowadziło Polskę 2050 do takiej sytuacji, w której jest obecnie. To znaczy partii, o której nie do końca wiadomo po co jest na polskiej scenie politycznej – uważa Bartkiewicz.

Zdaniem Bartkiewicza Polska 2050 rosła jako alternatywa dla osłabionej wtedy Platformy, ale gdy Koalicja Obywatelska się odbudowała, projekt Hołowni zaczął tracić tlen. – Polska 2050 została trochę tak na spalonym, jak w piłce nożnej, bo miała zastąpić Koalicję Obywatelską, no ale już nie trzeba, bo Koalicja Obywatelska sobie poradziła. Od tego momentu partia zaczęła się upodabniać do silniejszego partnera, a część wyborców, szczególnie tych szukających „trzeciej drogi”, odpłynęła gdzie indziej – uważa Bartkiewicz.

Co zawiodło? Próba „strategicznej niejednoznaczności” i ruchy, które zamiast budować pozycję, zaczęły demolować zaufanie. – Jeżeli Szymon Hołownia chciał stworzyć taką strategiczną niejednoznaczność, to znaczy pokazywać, że on jest partią obrotową, to trzeba było to sygnalizować dużo wcześniej, a na pewno nie w tak radykalny sposób, jak spotykając się z Jarosławem Kaczyńskim u Adama Bielana – uważa Bartkiewicz. Jego zdaniem to odcisnęło trwały ślad i na notowaniach, i na relacjach wewnątrz obozu rządzącego.

Ważnym wątkiem są też nastroje w samej partii: rozkład głosów w pierwszej turze, zaskakująco dobry wynik Ryszarda Petru oraz sygnały, że nawet najbliżsi współpracownicy Hołowni mogą być zmęczeni jego decyzjami. W tle pojawia się realny scenariusz: odejścia, przetasowania, a nawet budowanie nowych bytów politycznych, jeśli Polska 2050 nie znajdzie stabilnej roli w systemie. Bo to nie jest już spór o „styl”, tylko o przetrwanie.

Czy Hołownia może wrócić i co z tego wyniknie?

Najbardziej elektryzuje jednak pytanie o powrót Hołowni do walki o stery – po wcześniejszej deklaracji odejścia. – Nie widzę jej różowo dla Polski 2050, a ewentualny comeback lidera może zostać odebrany jako ruch spóźniony i obciążający wiarygodność. Pada też mocna ocena wizerunkowa, która dobrze tłumaczy, dlaczego część działaczy może chcieć „nowego otwarcia” bez ciągłych zwrotów akcji: – to tworzy takie wrażenie trochę kogoś niepoważnego, niestałego i niestabilnego – ocenia surowo.