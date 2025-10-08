Wrocław mówi „HejTY Reaguj!” – prawie 6 tysięcy młodych ludzi przeciw mowie nienawiści w Hali Stulecia

To nie była zwykła lekcja – to był wielki, emocjonalny apel o empatię, reagowanie i budowanie relacji w świecie pełnym hejtu.

Na strat briefing prasowy – wspólny głos przeciw mowie nienawiści

Tuż przed rozpoczęciem wydarzenia odbył się briefing prasowy z udziałem organizatorów, partnerów i ambasadorów akcji. Wzięli w nim udział Rafał Sonik, fundator Fundacji #DOBRYhasztag, Renata Granowska, wiceprezydentka Wrocławia, Paweł Gancarz, marszałek Województwa Dolnośląskiego, Magdalena Ciszewska, prezeska Fundacji Embrace oraz twórca internetowy Szymon „Szumi” Szumniak.

Kampania „HejTY Reaguj!” ma charakter cykliczny i łączy samorządy, organizacje społeczne, biznes oraz instytucje publiczne we wspólnych działaniach edukacyjnych przeciwko mowie nienawiści.

Rafał Sonik: „Hejtu nie zatrzymamy hasłami, ale możemy go osłabić relacjami”