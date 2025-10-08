Wrocław mówi „HejTY Reaguj!” – prawie 6 tysięcy młodych ludzi przeciw mowie nienawiści w Hali Stulecia

Aktualizacja: 08.10.2025 11:40 Publikacja: 08.10.2025 11:24
Foto: Michał Zaranek
To nie była zwykła lekcja – to był wielki, emocjonalny apel o empatię, reagowanie i budowanie relacji w świecie pełnym hejtu.
Na strat briefing prasowy – wspólny głos przeciw mowie nienawiści
Tuż przed rozpoczęciem wydarzenia odbył się briefing prasowy z udziałem organizatorów, partnerów i ambasadorów akcji. Wzięli w nim udział Rafał Sonik, fundator Fundacji #DOBRYhasztag, Renata Granowska, wiceprezydentka Wrocławia, Paweł Gancarz, marszałek Województwa Dolnośląskiego, Magdalena Ciszewska, prezeska Fundacji Embrace oraz twórca internetowy Szymon „Szumi” Szumniak.
Kampania „HejTY Reaguj!” ma charakter cykliczny i łączy samorządy, organizacje społeczne, biznes oraz instytucje publiczne we wspólnych działaniach edukacyjnych przeciwko mowie nienawiści.
Rafał Sonik: „Hejtu nie zatrzymamy hasłami, ale możemy go osłabić relacjami”
– Hejt to dziś powszechna trucizna, która działa jak bumerang – wraca ze zwielokrotnioną siłą. Dlatego potrzebne są silne drużyny i współpraca wielu środowisk. We Wrocławiu znaleźliśmy znakomitego partnera, który – podobnie jak wcześniej Kraków, Mielec, Częstochowa czy Olsztyn – doskonale rozumie skalę tego wyzwania.
Sonik podkreślił, że zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży to jedno z najpoważniejszych wyzwań współczesności, a walka z hejtem wymaga systematyczności i powrotów do tematu.
– Dziękuję samorządowi Wrocławia oraz lokalnemu biznesowi za aktywne zaangażowanie i wsparcie kampanii. Im więcej dobra zrobimy dzięki środkom, które zarabiamy, tym lepiej – mówił Sonik. – Jakość naszego życia i biznesu coraz bardziej zależy od psychicznego dobrostanu młodych ludzi. Jeśli nie podejmiemy działań profilaktycznych teraz, wkrótce możemy stanąć wobec problemu, którego nie da się już odwrócić.
Michał Zaranek
Renata Granowska, wiceprezydentka Wrocławia, podkreślała zaangażowanie lokalnych szkół:
– Wrocław to miasto dialogu, tolerancji i otwartości. Dzięki takim wydarzeniom młodzi uczą się, że słowa mają moc – mogą ranić, ale też budować. We Wrocławiu miesiąc temu zagościła akcja HejTY Reaguj! Razem z fundacją Dobry Hasztag uznaliśmy, że hejt we Wrocławiu należy absolutnie wrzucić do niszczarki. Informację o akcji skierowaliśmy do młodzieży z naszych szkół ponadpodstawowych. Po mieście jeździł mobilny bus, do którego młodzież mogła wejść i porozmawiać o swoich problemach z hejtem. Dzisiaj w Hali Stulecia odbył się wielki finał – prawie sześć tysięcy młodych ludzi i wielu przyjaciół tej akcji. Wrocław nie lubi hejtu i go nie lajkuje. Jesteśmy przykładem dla innych samorządów, że warto u siebie zorganizować HejTY Reaguj!
Hala Stulecia pełna energii i emocji
Od rana Hala Stulecia tętniła muzyką, światłem i pozytywną energią. Na trybunach i płycie areny zasiadło prawie 6 tysięcy młodych ludzi z wrocławskich i dolnośląskich szkół, którzy wspólnie uczestniczyli w największej w Polsce lekcji o hejcie.
Po artystycznym wprowadzeniu w wykonaniu ambasadorki Fundacji Embrace – Karoliny Leszko, młodzież została zaproszona do udziału w interaktywnych segmentach, które w nowoczesny sposób poruszały temat mowy nienawiści. W centrum wydarzenia znalazł się symboliczny oktagon, w którym odbyły się cztery rundy „walki z hejtem” – dotyczące wyglądu, pochodzenia, pasji i statusu społecznego.
Na scenie pojawiali się zamaskowani influencerzy, którzy dopiero po konfrontacji z publicznością ujawniali swoją tożsamość – Katrin Kargbo, ReZi, Kamelemona i Ostry. Każdej z rund towarzyszył emocjonalny komentarz psycholożki Aleksandry Adamiec, która pomagała uczestnikom zrozumieć mechanizmy hejtu i jego skutki.
– To nie była tylko lekcja, to był eksperyment emocjonalny – pokazujący, jak łatwo można zranić słowem, ale też jak szybko można odwrócić tę energię, gdy pojawi się empatia i zrozumienie – tłumaczyła Adamiec.
Panel Q&A i finałowy apel
W drugiej części wydarzenia młodzież uczestniczyła w panelu Q&A, zadając pytania influencerom za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Na scenie rozmawiano o odpowiedzialności, reagowaniu i wsparciu dla osób doświadczających hejtu – nie tylko w sieci, ale i w codziennym życiu.
Kulminacyjnym momentem był finałowy apel Rafała Sonika, fundatora Fundacji #DOBRYhasztag:
– Hejt jest głośny, ale dzisiaj głośniejsza była młodzież, która powiedziała mu „nie”. Wierzę, że z tych relacji rodzi się przyszłość – dobra, empatyczna i odważna.
W finale Hala Stulecia rozbrzmiała hymnem Fundacji #DOBRYhasztag, a tysiące uczestników skandowało razem: „HejTY Reaguj!”.
W relacjach nasza siła
– Każde takie spotkanie to dowód, że młodzież chce dobra – wystarczy mówić do niej jej językiem. RELacja to nie tylko akcja, to sposób budowania świata bez hejtu – podsumowała Magdalena Ciszewska, prezeska Fundacji Embrace.
Po oficjalnej części uczestnicy mogli spotkać się z influencerami i ekspertami w strefie Meet & Greet, rozmawiając o doświadczeniach i sposobach reagowania na przemoc słowną.
Foto: Michał Zaranek
Organizator i Partnerzy wydarzenia Akcja RELacja – HejTY Reaguj!
Organizator: Fundacja #DOBRYhasztag.
Współgospodarz: Urząd Miejski Wrocławia.
Partner strategiczny: Fundacja Embrace.
Partnerzy Główni: Atlas Ward/Inplag, Młodzieżowe Centrum Sportu, Dolny Śląsk, Fundacja Donateo.
Partnerzy wspierający: TT AGE, Aquapark Wrocław, MPK Wrocław. Przyjaciele Akcji: MOPS Wrocław, Fundacja KOLEJ NA MŁODYCH, PKO BP, Fundacja Dzielimy Się Uśmiechem, Port Lotniczy Wrocław, FOSA, Charsznickie Pola Natury, Wielka Wyprawa Maluchów, SEXEDU.PL, BBTS Bielsko-Biała, Hala Stulecia, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Routines
Partner medialny: Fundacja TVP.
Patronat Rzeczpospolitej
