Konwencja PiS w Przysusze. Jarosław Kaczyński mówi o torturach i łamaniu konstytucji, o szaleńczych planach rządu

Ale – jak zaznaczył - to nie oznacza, "że musimy to robić kosztem istnienia całych, wielkich dziedzin naszej gospodarki, naszego życia społecznego". Wyjaśnił, że chodzi o rolnictwo, a ta dziedzina, jak podkreślił, nie jest tylko częścią polskiej gospodarki. - To jest wieś, to jest bardzo ważna i wartościowa część naszego życia społecznego - powiedział prezes PiS.

Kaczyński zwrócił uwagę, że polskie rolnictwo musi być chronione, bo nie jest w stanie wytrzymać konkurencji z rolnictwem ukraińskim, które dysponuje świetnymi ziemiami uprawnymi.

Jarosław Kaczyński o połączeniu PiS z Solidarną Polską. „Były różne wydarzenia”

Kaczyński przekonywał, że PiS "musi rozpocząć proces konsolidacji. - To sygnał dla społeczeństwa, że polski obóz patriotyczny się jednoczy - mówił, nawiązując do połączenia z Suwerenną Polską.

Kaczyński przekonywał, że Polska stoi przed bardzo niezwykłymi wyzwaniami. - A my jesteśmy jedyną siłą, która ma możliwość, by Polskę przed tym wszystkim obronić - dodał. - Stad dzisiejsza Rada Polityczna, która ma się w drugiej turze kongresu zebrać, i ma doprowadzić do pełnej konsolidacji nas i Suwerennej Polski - powiedział.