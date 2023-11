Od środy, 4 października od północy na granicy polsko-słowackiej została tymczasowo przywrócona kontrola graniczna osób - tylko na kierunku wjazdowym do Polski. Granice można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. To 9 drogowych przejść granicznych (m.in. Piwniczna Zdrój, Korbielów, Muszynka), trzy kolejowe przejścia graniczne (m.in. Zwardoń) oraz 11 pieszych przejść granicznych, przeznaczonych wyłącznie dla obywateli UE oraz ich małżonków i dzieci.

Osoby czy pojazdy do kontroli są typowane na podstawie analizy ryzyka - sprawdzane są wszystkie busy i autobusy. Tymczasowe kontrole graniczne wprowadzono by ograniczyć nielegalnej migracji ze szlaku bałkańskiego, który biegnie od południa Europy.

MSWiA przedłuża kontroli na granicy ze Słowacją

Tymczasowe kontrole graniczne mogą być utworzone, zgodnie z kodeksem Schengen, do 10 dni i przedłużane o kolejne 20 dni.

W czwartek w Dzienniku Ustaw pojawiło się nowe rozporządzenie szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. Minister zdecydował o przedłużenie o kolejne 20 dni kontroli. Będą one obowiązywały co najmniej do 22 listopada.