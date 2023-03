Poselski projekt uchwały opublikowano na stronach Sejmu. Przedstawicielem wnioskodawców jest Jacek Kurzępa (PiS). Projekt skierowano do pierwszego czytania w komisji kultury i środków przekazu.

Posłowie proponują, by "w hołdzie Polskim Dzieciom Wojny, jako wyraz naszej świadomości traumy jakiej doświadczyły za przyczyną hekatomby II wojny światowej, zbrodniczych działań okupantów niemieckich i sowieckich, ale także respektu i wdzięczności, że mimo tej traumy, potrafiły dźwigać ze zgliszcz nasza wspólną Ojczyznę" dzień 10 września ustanowić Narodowym Dniem wspomnienia gehenny polskich Dzieci Wojny, a dzień ten ustanowić świętem państwowym.

"Gehenna Polskich Dzieci Wojny, związana z okrucieństwem II wojny światowej ze strony obu totalitaryzmów: niemieckiego i sowieckiego, niewystarczająco jest obecna w świadomości współczesnych Polaków" - czytamy w uzasadnieniu projektu. Autorzy podkreślili, że dzieci były "najbardziej bezbronnymi ofiarami zdehumanizowanych celów zbrodniarzy, dla których życie ludzie nic nie znaczyło", zaś celem okupantów było "zniszczenia biologiczne Narodu Polskiego, zniewolenie go i pozbawienia autonomii i wolności".

Posłowie-wnioskodawcy podkreślili, że okupanci wykorzystywali różne metody okrucieństwa, często zadawane wobec najsłabszych. Polskie dzieci były zsyłane do obozów koncentracyjnych, poddawane eksperymentom medycznym, zsyłane na roboty do Niemiec i w głąb ZSRR.

W uzasadnieniu projektu uchwały podano, że w czasie II wojny światowej pod okupacją niemiecką śmierć poniosło ok. 6 milionów polskiej ludności, w tym ok. 3 milionów obywateli narodowości żydowskiej i ok. 3 milionów narodowości polskiej. "Zginęło wówczas 2,2 miliona dzieci, w tym milion dzieci żydowskich. Kilkaset tysięcy zostało okaleczonych fizycznie i psychicznie przez niemieckich okupantów, a prawie 1,6 miliona dzieci zostało osieroconych" - czytamy.

W tekście zaznaczono, że szczególny przykład bestialstwa miał miejsce w niemieckim obozie koncentracyjnym przy ul. Przemysłowej w Lodzi, jedynym takim obozie w okupowanej Europie, gdzie ok. 12 tys. polskich dzieci było zmuszanych do ciężkiej pracy.

Narodowy Dzień wspomnienia gehenny polskich Dzieci Wojny miałby być ustanowiony 10 września. Wnioskodawcy napisali, że data ta nawiązuje do przeprowadzonych w 1943 r. przez okupacyjne władze niemieckie masowych aresztowań dzieci w wielkopolskiej miejscowości Mosina.

"Tak zwana sprawa mosińska (niem. Sache Moschin) stanowiła swoiste przedłużenie aresztowań, będących następstwem ujęcia i egzekucji członków Związku Odwetu Okręgu Poznań ZWZ-AK zgrupowanych wokół dr. Franciszka Witaszka. Obejmowała aresztowanie przez niemiecką Tajną Policję Państwową (Gestapo) kilkuset polskich mieszkańców podpoznańskiej Mosiny i okolic w związku z oskarżeniem ich o działalność skierowaną przeciwko III Rzeszy" - czytamy.

W uzasadnieniu wskazano, że mieszkańcy Mosin trafili do obozów koncentracyjnych i innych niemieckich miejsc kaźni. "Aresztowania przebiegały w roku 1943, a ich apogeum nastąpiło 9 września tego roku. 10 września doszło do zatrzymania dzieci kilkudziesięciu osób aresztowanych dzień wcześniej. Co najmniej 43 spośród nich zostało następnie osadzonych jako tak zwane Terroristenkinder w niemieckim obozie koncentracyjnym dla dzieci polskich w Lodzi (Polen-Jugendverwahrlager Litzmannstadt), stając się współwięźniami dzieci pochodzących także z innych regionów okupowanej Polski, m.in. ze Śląska, Zamojszczyzny, Polski Centralnej (Łodzi, Warszawy) czy Małopolski (Kraków)" - napisali posłowie.

Zdaniem wnioskodawców, wybór 10 września jako terminu obchodów Narodowego Dnia Dzieci Wojny "odpowiadałby przesłance celowości nowo ustanowionego święta państwowego, szczególnie w szeroko rozumianym wymiarze edukacyjnym i wychowawczym". "Pozwalałby na prezentację problematyki martyrologii dzieci polskich, tak w obrębie systemu edukacji szkolnej, jak i w przestrzeni medialnej, jako jeden z najważniejszych aspektów represji okupantów wobec Polaków w okresie drugiej wojny światowej" - podkreślono.