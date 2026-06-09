Zaledwie kilka tygodni po eksplozji rakiety New Glenn, zbudowanej przez należącą do Jeffa Bezosa firmę Blue Origin, NASA ogłosiła we wtorek, że lądownik tej firmy zostanie wykorzystany podczas misji Artemis III. Będzie to kolejny etap programu, którego celem jest powrót ludzi na powierzchnię Księżyca do 2028 roku.

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– Podwoiliśmy nasze wysiłki i kontynuujemy prace zgodnie z planem – powiedział przedstawiciel Blue Origin John Couluris. Nie zdradził jednak szczegółów dotyczących naprawy uszkodzonego stanowiska startowego, które musi być gotowe przed planowaną misją w 2027 roku.

NASA ogłasza nazwiska członków misji

W skład misji Artemis III wejdą:

Randy Bresnik, dowódca;

Luca Parmitano, pilot;

Andre Douglas, specjalista ds. misji;

Frank Rubio, specjalista ds. misji

W lutym NASA ogłosiła, że ​​zamiast lotu na Księżyc, misja będzie lotem testowym, mającym na celu zademonstrowanie możliwości spotkania się i zadokowania z co najmniej jednym lądownikiem księżycowym na niskiej orbicie okołoziemskiej. Ta zmiana sprawia, że ​​misja Artemis III jest prostsza i mniej ryzykowna. Ustanawia również dwie próby lądowania na Księżycu przez NASA w 2028 roku, podczas misji Artemis IV i V.

Jeśli misja Artemis III okaże się sukcesem, może zapoczątkować działania mające na celu stałą obecność człowieka na Księżycu i w dalszej perspektywie – lot na Marsa.

Jak ma wyglądać misja Artemis III?

Jeremy Parsons, kierownik programu Artemis w NASA, przedstawił aktualny harmonogram misji. Zgodnie z planem jako pierwszy wystartuje księżycowy lądownik Blue Origin. Następnie na orbitę poleci załoga w kapsule Orion wyniesionej przez rakietę Space Launch System (SLS).