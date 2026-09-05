„W nocy doszło do demonstracyjnych rosyjskich ataków na nasze lotniska – w Kijowie i Boryspolu (w obowodzie kijowskim – red.). Były to ataki celowe, pierwsze od dłuższego czasu. Najwyraźniej takie rosyjskie ataki na lotniska są reakcją na dyskusje i przygotowania dotyczące możliwości skorzystania przez stronę amerykańską z samolotu w celu przybycia na Ukrainę i wylądowania na lotnisku »Kijów« lub »Boryspol«. Rosyjsko-irańskie Szahidy w odpowiedzi na amerykańską dyplomację” – napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych.

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Dodał, że strona ukraińska odnotowała to posunięcie i w przyszłym tygodniu odpowiednio „skoryguje operacje dotyczące rosyjskiej przestrzeni powietrznej”. Wcześniej Zełenski twierdził, że niebo nad Rosją stało się niebezpieczne z powodu obecności dronów i rakiet. „Oczywiście, z naszej strony nie ma i nie będzie żadnych zagrożeń dla dyplomacji” – zapewnił w sobotę.

Steve Witkoff i Jared Kushner przylecieli do Moskwy na rozmowy

We wtorek Zełenski mówił, że Ukraina rozpoczyna kampanię w celu zablokowania rosyjskiej przestrzeni powietrznej, która w konsekwencji ma nie być bezpieczna dla cywilnych samolotów.

Rosyjska agencja informacyjna Interfax, powołując się na własne źródła, podała w sobotę, że w Moskwie wylądował samolot biznesowy, którym podróżowali specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff oraz zięć Donalda Trumpa, Jared Kushner.

W piątek amerykański prezydent ujawnił, że Witkoff i Kushner udali się za granicę, by spróbować doprowadzić do zawarcia porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą. Choć wizyta wysłanników Trumpa na Ukrainie była już wielokrotnie zapowiadana, to amerykańscy negocjatorzy nie odwiedzili dotychczas Kijowa.

Na lotnisku w Moskwie Witkoffa i Kushnera przywitał z Kiriłł Dmitrijew, doradca Władimira Putina ds. inwestycji i współpracy gospodarczej. W czerwcu Dmitrijew mówił agencji Reutera, że utrzymuje kontakt z amerykańskimi negocjatorami. Doradca głowy rosyjskiego państwa brał udział we wszystkich poprzednich spotkaniach Witkoffa i Kushnera z Putinem.

Pożar magazynu po uderzeniu rosyjskiego drona, obwód kijowski, 27 sierpnia 2026 r. Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Wojna na Ukrainie. Zawieszenie broni nie weszło w życie

W sobotę dowództwo ukraińskiego wojska poinformowało agencję Interfax-Ukraina, że Siły Zbrojne Ukrainy kontynuują realizowanie wyznaczonych zadań w zakresie obrony kraju. W przytoczonym stanowisku zaznaczono, że jednostronne zawieszenie broni jest niemożliwe ze względu na zagrożenie życia i zdrowia żołnierzy. Według wcześniejszych doniesień, ukraińskie jednostki miały otrzymać rozkaz przestrzegania zawieszenia broni w okresie od 5 do 8 września. Agencja Interfax-Ukriana podała, iż nie uzyskała oficjalnego potwierdzenia, że taki rozkaz został wydany.