USA poinformowały w maju sojuszników, że zdecydowały się zmniejszyć pulę swoich zdolności wojskowych pozostających do dyspozycji NATO w przypadku kryzysu. Sojusz przygotowuje się obecnie do szczytu w Ankarze, który odbędzie się 7 i 8 lipca.

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Reuters: Tak USA zredukują siły przeznaczone w Europie do reagowania kryzysowego

- Są obszary, które wymagają więcej pracy, ale ogólny obraz wygląda dobrze – powiedział dziennikarzom Rutte występując przed kwaterą główną NATO w Brukseli, przed spotkaniem ministrów obrony państw Sojuszu, które ma odbyć się 18 czerwca. Rutte nie rozwinął tej myśli.

Gen. Alexus Grynkewich, naczelnego dowódcy sił sojuszniczych NATO w Europie mówił niedawno, że Waszyngton spodziewa się, iż europejscy sojusznicy i Kanada szybko zwiększą liczbę samolotów i okrętów przeznaczonych do sił skierowanych do realizacji planów obronnych NATO.

USA nie ujawniły publicznie jak poważnie zamierzają zredukować ilość sił przeznaczonych do reagowania kryzysowego w ramach Sojuszu, ale z nieoficjalnych ustaleń agencji Reutera wynika, że liczba myśliwców F-15 i F-15E skierowanych do tych sił ma zmniejszyć się o 1/3 (do 99), liczba dronów MQ-4 i MQ-9 Reaper ma zmniejszyć się o połowę (do 12), a liczba latających cystern KC-135 i KC-46 ma zmniejszyć się z 79 do 63. Ponadto Amerykanie mają zmniejszyć do jednego (z dwóch) liczbę strategicznych bombowców i lotniskowców przeznaczonych dla tych sił.

Liczba morskich samolotów patrolowych, które Amerykanie kierują do sił reagowania kryzysowego NATO, zmniejszy się z 26 do 15, liczba niszczycieli – z 17 do 9, Amerykanie wycofają też z tych sił okrętu podwodnego przenoszącego pociski manewrujące.

O jakiej redukcji wojsk USA przeznaczonych na potrzeby NATO pisze „New York Times”

Z informacji „New York Times”, który powołuje się na dwa europejskie źródła wynika z kolei, że decyzja USA ograniczy możliwości NATO w zakresie prowadzenia głębokich uderzeń oraz prowadzenia rozpoznania.

„NYT” pisze, że plany USA przewidują:

Redukcję liczby myśliwców F-16 i F-15E przewidzianych do prowadzenia działań w Europie z blisko 150 do 100;

Zredukowanie liczby morskich samolotów rozpoznawczych z 26 do 15 i wycofanie z Europy wszystkich ośmiu latających tankowców;

Relokację okrętu podwodnego uzbrojonego w rakiety i lotniskowca, a także kilku okrętów wojennych i dziesiątków samolotów operujących z pokładu lotniskowca;

Relokację jednej lub dwóch grup bombowców przewidzianych wcześniej do obrony Europy.

Pentagon odmówił komentarza w sprawie konkretnych liczb wymienionych w dokumencie – podał „New York Times”. Departament Obrony odesłał dziennik do oświadczenia Dowództwa Europejskiego USA, które mówiło ogólnie o intencji USA dotyczącej redukcji zaangażowania militarnego Stanów Zjednoczonych w Europie.

Decyzja USA ograniczy możliwości NATO w zakresie prowadzenia głębokich uderzeń oraz prowadzenia rozpoznania – napisał „New York Times”. Decyzje USA miały zostać zakomunikowane sojusznikom USA z NATO w czerwcu, w dokumencie, z którego częścią zapoznali się dziennikarze „New York Times”.