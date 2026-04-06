CNN powołuje się na informacje uzyskane od przedstawiciela Białego Domu.

Projekt porozumienia, który został wysłany do Waszyngtonu i Teheranu, miał być ostatnią próbą powstrzymania amerykańskich ataków na irański system energetyczny i krytyczną infrastrukturę. Trump groził już nasileniem ataków, jeśli Iran nie odblokuje Cieśniny Ormuz.

Propozycja zakładająca 45-dniowy rozejm i otwarcie cieśniny Ormuz została przygotowana przez mediatorów. Plan przesłano USA i Iranowi w niedzielę wieczorem. Biały Dom potwierdził otrzymanie dokumentu, ale podkreślił, że prezydent Trump go nie zatwierdził.

Autorzy koncepcji zawieszenia broni mieli nadzieję na to, że 45-dniowy rozejm pozwoliłby na negocjacje w sprawie zakończenia wojny.

Ultimatum dla Iranu postawione przez Donalda Trumpa

Donald Trump wyznaczył ultimatum, które upływa w nocy z 7 na 8 kwietnia o godzinie godz. 2:00. Mediatorzy mieli nadzieję, że plan mógłby zostać wdrożony przed tym terminem. Trump zagroził, że jeśli Iran nie otworzy cieśniny Ormuz do tego czasu, straci wszystkie elektrownie i mosty.

CNN informuje, ze dokument został również wysłany do Iranu, ale – jak czytamy - „wydaje się, że również Teheran odrzucił tę propozycję”, ponieważ obawiał się, że rozejm umożliwiłby przeciwnikom przygotowanie się do kontynuowania wojny. Podobną informację podaje Al Jazeera, precyzując, że odrzucenie propozycji Iran uzasadnił twierdzeniem, że każde porozumienie powinno prowadzić do całkowitego i trwałego zakończenia wojny.

- To jeden z wielu pomysłów – powiedział rzecznik Białego Domu, dodając, że operacja militarna USA w Iranie wciąż trwa.

Rolę mediatorów w konflikcie pełnią Pakistan, Egipt i Turcja, jednak rozmowy pokojowe utknęły w ubiegłym tygodniu w martwym punkcie.

Artykuł jest aktualizowany