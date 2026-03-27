Wypowiedź sekretarza stanu USA padła tuż przed wylotem polityka z Francji. Rubio w Paryżu wziął udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw G7.

Rubio wskazał, kiedy USA mogą zakończyć operację wobec Iranu

Sekretarz stanu USA Marco Rubio przekazał w piątek, że Stany Zjednoczone spodziewają się zakończenia swojej operacji wobec Iranu w relatywnie krótkim czasie. Jak podkreślił, działania te mają potrwać „tygodnie, nie miesiące”.

Deklaracja sekretarza stanu USA padła bezpośrednio po rozmowach prowadzonych w ramach grupy G7. Spotkanie ministrów spraw zagranicznych stanowiło platformę do omówienia bieżących wyzwań międzynarodowych, w tym sytuacji związanej z sytuacją na Bliskim Wschodzie.

Rubio odniósł się także do potencjalnych decyzji Iranu dotyczących kluczowego szlaku morskiego, jakim jest cieśnina Ormuz. Według sekretarza stanu, Teheran może rozważać wprowadzenie systemu opłat dla statków przepływających przez ten strategiczny punkt. – Iran może zdecydować się na ustanowienie systemu opłat dla cieśniny Ormuz – zaznaczył.

Cieśnina Ormuz ma istotne znaczenie dla globalnego transportu surowców energetycznych, co sprawia, że ewentualne zmiany w zasadach jej użytkowania mogą mieć poważne konsekwencje międzynarodowe.

Zdaniem Rubio Stany Zjednoczone mogą osiągnąć swoje cele w wojnie z Iranem „bez wojsk lądowych”. – Zniszczymy ich marynarkę wojenną, zniszczymy ich siły powietrzne i znacząco zniszczymy ich wyrzutnie rakiet, aby nigdy nie mogli się za nimi ukryć i zdobyć broni jądrowej – powiedział w rozmowie z dziennikarzami. – Osiągamy wszystkie te cele, wyprzedzamy harmonogram w większości z nich i możemy je osiągnąć bez wojsk lądowych – dodał.

Sekretarz stanu zapytany został też o powód wysyłania większej liczby amerykańskich żołnierzy na Bliski Wschód. Jak stwierdził, prezydent Donald Trump „musi być przygotowany na wiele ewentualności”.

Kiedy dojdzie do negocjacji USA-Iran?

W piątek o wojnie z Iranem mówił także Steve Witkoff, specjalny wysłannik USA ds. misji pokojowych. Jak stwierdził, do spotkania z irańskimi negocjatorami może dojść jeszcze przed końcem tygodnia. – Moja definicja prawdziwych negocjacji brzmi: „Będziemy tu siedzieć i nie wyjdziemy, dopóki nie skończymy”. I to właśnie zaproponowaliśmy. Myślimy, że w tym tygodniu odbędą się spotkania. Z pewnością na to liczymy – powiedział podczas konferencji FII Priority w Miami. – Przez cieśninę przepływają statki. To bardzo dobry znak. Myślę, że prezydent chce porozumienia pokojowego, ale wierzy też w pokój poprzez siłę. Bez presji nigdy nie można nikogo zmusić do stołu negocjacyjnego – dodał.

Zdaniem Witkoffa przyjęcie przez Iran 15-punktowej propozycji „rozwiązałoby wszystko”. – Rozwiązałoby to kwestię wzbogacania uranu (...), rozwiązałoby to również kwestię materiałów, ponieważ mają zgromadzone blisko 1000 kilogramów wzbogaconego materiału, którego muszą się pozbyć. Rozwiązałoby to kwestię gromadzenia zapasów i kwestię nadzoru. Wszystkie te kwestie są dla nas czerwonymi liniami – powiedział.

Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie

Konflikt na Bliskim Wschodzie rozszerzył się 28 lutego, po tym, jak Donald Trump zdecydował się na udział USA w izraelskich nalotach na Iran. W jednej z operacji zginął Najwyższy Przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei, który w chwili ataku przebywał w kompleksie rządowym w Teheranie wraz z innymi przywódcami państwa.

Iran zablokował także swobodną żeglugę przez cieśninę Ormuz, wstrzymując tym samym eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu.

Według CENTCOM operacja wojskowa USA i Izraela – znana jako Epicka Furia – przebiega zgodnie z planem lub nawet szybciej, niż zakładano. Od 28 lutego zaatakowano ponad 10 tysięcy celów wojskowych w Iranie. Amerykańskie siły zbrojne twierdzą również, że zatopiły 92 proc. dużych jednostek irańskiej marynarki wojennej oraz systematycznie niszczą nie tylko zapasy broni, ale i infrastrukturę produkcyjną kraju.