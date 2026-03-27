Kanał SHOT w serwisie Telegram pisze, że ok. 1 w nocy eksplozje rozległy się w rejonach wyborskim, kirowskim i kołpińskim.

Nocny atak na obwód leningradzki zakłócił funkcjonowanie międzynarodowego lotniska Petersburg-Pułkowo. W związku z zawieszeniem działania lotniska 43 samolotów zostało opóźnionych o ponad dwie godziny, a 23 loty odwołano. 23 samoloty skierowano na inne lotniska. Działanie lotniska zostało zawieszone o godzinie 0.17 czasu moskiewskiego „ze względów bezpieczeństwa” - jak informował rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).

Ze względu na wprowadzone ograniczenia dotyczące przestrzeni powietrznej nad obwodem leningradzkim Rosawiacja ostrzegała też o możliwych zmianach dotyczących harmonogramu lotów na lotnisku Kaliningrad-Chrabowo w graniczącym z Polską obwodzie królewieckim.

Przez pewien czas lotów nie obsługiwało też podmoskiewskie lotnisko Wnukowo. 26 marca Rosjanie strącili 30 dronów na podejściu do Moskwy. W nocy mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował o strąceniu kolejnego drona.

Czytaj więcej Ropa Dwa ataki dronów i eksport rosyjskiej ropy został sparaliżowany Po środowych celnych atakach na bałtyckie portu obwody leningradzkiego, w czwartek w nocy Ukraina „ustrzeliła” drugą rafinerię Rosji. Pozbawiło to...

Celami ataków Ukrainy w obwodzie leningradzkim były w ostatnich dniach porty Ust-Ługa i Primorsk. Oba położone nad Zatoką Fińską porty są wykorzystywane przez Rosję do załadunku ropy na tankowce wchodzące w skład tzw. floty cieni, które dostarczają surowiec do tych państw, które nadal kupują ropę od Rosji.

W nocy z 25 na 26 marca Ukraińcy zaatakowali rafinerię w mieście Kiriszy w obwodzie leningradzkim. W wyniku ataku na terenie rafinerii miało dojść do pożaru, który objął instalacje przetwórstwa ropy oraz dwa zbiorniki. Zaatakowana rafineria to jeden z największych zakładów tego typu w Rosji – rocznie przerabia ok. 20-21 mln ton ropy, to 6 proc. rocznego przetwórstwa ropy w całej Rosji.

W czasie ataków, do których dochodziło w poprzednich dniach, zdarzały się przypadki, że ukraińskie drony wchodziły w przestrzeń powietrzną państw bałtyckich. W Estonii jeden z takich dronów uderzył w komin elektrowni, nie wyrządzając jednak poważniejszych szkód. Ukraiński dron spadł też na Łotwę.

Rosną rosyjskie straty na Ukrainie

Rankiem 27 marca Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał też nowe dane o stratach rosyjskiej armii. W ciągu doby miała ona stracić w walkach z Ukraińcami 1 000 żołnierzy, 1 czołg, 9 pojazdów opancerzonych, 68 zestawów artyleryjskich, 2 wyrzutnie rakiet, 2 222 drony, 217 pojazdów (w tym cystern). Od początku wojny Rosjanie mieli stracić niemal 1,3 mln żołnierzy, 11 808 czołgów, 24 287 pojazdy opancerzone, 38 863 zestawów artyleryjskich, 1 600 wyrzutni rakiet, 1 337 zestawów przeciwlotniczych, a także 435 samolotów, 350 śmigłowców, 20 0611 dronów, 33 jednostki nawodne i 2 okręty podwodne.

