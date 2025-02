Dziennik, cytując swoje źródła, pisze, że Kijów był „zszokowany” amerykańską propozycją i odmówił wycofania swojej rezolucji. Zaproponowana przez Stany Zjednoczone treść została odebrana w Kijowie jako próba ograniczenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Rosji za inwazję. Szczególnie, że prezydent Donald Trump oskarżył niedawno Ukrainę o to, że mogła, ale jej nie zapobiegła.

Europejski dyplomata: Wywierają presję na Ukrainę, zamiast na Rosję. Szokujące

- Propozycja Amerykanów jest bardzo krótka i całkowicie nowa — powiedział europejski dyplomata, cytowany przez "WP". - Wielu przedstawicieli innych państw ocenia, że jest to bardziej wezwanie do ustępstw wobec prezydenta Putina niż wezwanie do pokoju - dodał.

Urzędnik powiedział też, że prośba Waszyngtonu skierowana wprost do Kijowa sugerowała, że USA próbują ominąć wszystkie możliwe procedury obowiązujące w ONZ.

- Mamy wiele niepokojących oznak, ale szokujące jest to, że wywierają presję na Ukrainę, a nie na Rosjan -powiedziało cytowane źródło.